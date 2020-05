Le français ContentSquare lève 190 millions de dollars

L'opération du spécialiste de l'UX illustre la place croissante prise par le digital, qui a joué un rôle clé pendant la phase de confinement.

Leader français de l'optimisation de l'expérience utilisateur digitale (UX), ContentSquare boucle son cinquième tour de table, en levant 190 millions de dollars. Une série D menée par le fonds américain BlackRock Private Equity Partners. La plupart des actionnaires historiques remettent au pot, à savoir Bpifrance, Canaan, Eurazeo Growth, GPE Hermes, Highland Europe, H14 et KKR. Pour compléter l'enveloppe, une ligne de crédit est souscrite en parallèle auprès de Sapiance Capital Limited. L'opération porte à 310 millions de dollars le total des fonds levés par la société parisienne depuis sa création en 2012.

Le Covid-19 n'a pas arrêté ContentSquare. L'entreprise revendique 70 à 80% de ses clients dans l'e-commerce, un secteur fortement sollicité pendant le confinement sur les produits de première nécessité. Parmi ses références sur ce terrain : Cdiscount, Ikea, Rakuten, Oui.sncf.com ou Walmart. "Le Covid-19 a poussé toute une partie de la population qui n'avait pas encore recours à l'e-commerce à se tourner vers ce canal. Ce qui va engendrer des changements structurels profonds de mode de consommation à moyen et long terme", estime Jonathan Cherki, fondateur et CEO de ContentSquare. Afin d'aider les marques à mieux comprendre l'impact de la crise sur l'e-commerce, la société a lancé un portail d'informations. Il permet de suivre au jour le jour l'impact de la pandémie sur la vente en ligne par secteur, par pays, à la fois en termes de trafic, de volume de transactions, de taux de conversion. "Ces indicateurs sont calculés à partir des 10 milliards d'interactions et 1,4 milliard de dollars de transactions que nous analysons quotidiennement", souligne Jonathan Cherki.

200% de croissance en 2019

Disponible en SaaS et hébergée sur plusieurs cloud à travers le monde, la plateforme de ContentSquare décortique les comportements des visiteurs de sites web et applications mobiles. Elle détecte les moindres clics de souris, les mouvements et contrôles tactiles sur une tablette ou un smartphone, les interactions avec les textes, les liens, mais également avec les images et vidéos en tenant compte de leur contenu. L'application cerne les points de friction, à quelle phase de la navigation ou du tunnel de conversion le visiteur hésite ou décroche. "Notre logiciel permet de prioriser les points d'amélioration en fonction du calcul de leur impact sur le taux de conversion et le chiffre d'affaires", résume Jonathan Cherki. Si besoin, ContentSquare peut aller jusqu'à une analyse en temps réel de l'expérience digitale. "C'est particulièrement intéressant pour gérer les pics de trafic comme le Black Friday. Les préconisations d'optimisation de contenu sont alors réalisées au fur et à mesure. Il peut s'agir aussi de détecter un problème technique qui impacte les ventes pour le corriger au plus vite", détaille-t-il.

"Grâce à l'IA, l'objectif est d'apprendre toujours plus des interactions digitales en vue d'affiner nos recommandations et leur impact sur le taux de conversion et le revenu"

Et ce positionnement paie. Entre 2015 et 2018, ContentSquare a enregistré entre 100 et 150% de croissance chaque année. En 2019, son chiffre d'affaires ont bondi de 200% et ses effectifs ont doublé pour atteindre 600 collaborateurs. La croissance est notamment tirée par l'accélération de l'activité en Europe et en Amérique du Nord, qui pèsent respectivement 40% et 55% des revenus 2019. A ce jour, ContentSquare revendique 700 clients dont 30% du Fortune 100.

Misant également sur la croissance externe, l'entreprise a bouclé deux acquisitions en 2019. Elle a mis la main sur son concurrent Clicktale et acquis Pricing Assistant, une start-up française éditant une solution d'optimisation des prix et de l'e-merchandising. En avril, l'éditeur a annoncé le lancement d'une nouvelle offre basée sur cette technologie : ContentSquare Merchandising. "Cette solution permet de comparer les prix avec ceux de la concurrence, et fournit des alertes en temps réel en cas de fluctuations", explique ContentSquare. "Grâce à ces insights, les marques peuvent agir immédiatement pour s'assurer qu'elles satisfont les acheteurs avec le meilleur choix et les meilleurs prix à un moment donné."

Chatbot analytics en ligne de mire

Avec son nouvel apport de fonds, ContentSquare entend redoubler d'efforts en recherche et développement. Sa R&D compte 170 personnes dont 120 basées à Paris et l'autre partie à Tel-Aviv. Parmi les principaux axes en ligne de mire : l'IA. "L'objectif est d'apprendre toujours plus des interactions digitales en vue d'affiner nos recommandations en estimant au plus juste leur impact sur le taux de conversion et le revenu", précise Jonathan Cherki.

Analyse de l'ergonomie, du contenu, des produits, des prix, ContentSquare cherche dans le même temps à multiplier les dimensions statistiques en vue d'optimiser encore ses préconisations en matière de mix-marketing. Un travail qui passe notamment par le développement de nouveaux partenariats technologiques visant à glaner des données issues d'autres canaux de gestion de la relation client. Pour cela, ContentSquare a déjà signé des accords avec Adobe, Google ou Salesforce. Dans cette quête de nouvelles dimensions, le chatbot analytics est aussi en ligne de mire. "C'est une piste que nous avons identifiée dans la mesure où le vocal devient de plus en plus un support de vente", pointe Jonathan Cherki.

"Dans le sillage de notre plateforme d'analytics mise en place pour le Covid-19, nous allons continuer à développer cette logique de benchmark par secteur d'activité"

Automobile, beauté, finance, logiciel, luxe, mode, retail, services, voyage... ContentSquare avait déjà bien amorcé la verticalisation de son offre en proposant des analyses d'expérience digitale spécifiques pour une dizaine de secteurs d'activité. Ce chantier va se poursuivre. La société envisage notamment de s'étendre aux domaines du gaming et des réseaux sociaux. "Dans le sillage de la plateforme mise en place pour le Covid-19, nous allons par ailleurs continuer à développer une logique de benchmark par secteur d'activité", ajoute Jonathan Cherki. Objectif : fournir aux clients des KPI permettant de situer leur performance par rapport à l'ensemble de leur secteur d'activité, en termes de taux de conversion, de taux de rebond, de temps de session…

Autre axe de développement, ContentSquare compte renforcer son emprunte commerciale. Et d'abord dans les pays où il est déjà installé. En plus de Paris et Tel-Aviv, la société a déployé des bureaux à Londres, Munich, New York, San Francisco, Singapour et Tokyo. "Nous souhaitons poursuivre notre développement sur l'Europe du Sud et du Nord et accélérer au Moyen-Orient", insiste Jonathan Cherki. Outre-Atlantique, l'objectif est désormais de s'étendre au-delà des Etats-Unis, et de couvrir le Canada et l'Amérique du Sud. Enfin, ContentSquare lorgne l'Asie qui ne représente pour l'heure "qu'une petite partie de l'activité".

Tant côté R&D que force de vente, les effectifs seront renforcés. Compte tenu d'un déconfinement multiforme et d'une reprise économique différente selon ses géographies, ContentSquare est très prudent sur ses prévisions de recrutements à court terme. Entre 100 à 200 collaborateurs devraient néanmoins être embauchés cette année. Quant à la croissance externe, elle reste de mise. L'éditeur demeure à l’affût des actifs, tant technologiques qu'humains, susceptibles de venir améliorer son offre en termes de capacités d'analyse ou de nouvelles verticales. Enfin, ContentSquare envisage de recourir la croissance externe pour s'étendre à de nouvelles zones géographiques.