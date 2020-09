Baromètre des salaires PHP : l'enquête 2020 est lancée

Avec plus de 800 répondants en 2019, c'est l'une des plus grandes études réalisées en France en matière d'emploi dans le secteur IT. Portée par l'Afup, elle est réalisée en partenariat avec le JDN.

L'Association française des utilisateurs de PHP (AFUP) donne le coup d'envoi de son baromètre 2020. Mené pour la huitième année consécutive, il vise à sonder les tendances du secteur du développement d'applications PHP en matière d'emploi et de salaires. Très attendu par la communauté des professionnels du domaine, il fournit des indicateurs pour se situer par rapport à ses pairs, en termes de profils et de rémunérations notamment. Objectif : mieux valoriser ses compétences.

Aux côtés du niveau de salaire, l'enquête, réalisée en partenariat avec le JDN, sondera les répondants tant sur leurs domaines d'expertise (versions de PHP, CMS, frameworks maîtrisés) que sur leur statut (CDI, CDD ou freelance) ou encore leur localisation géographique dans l'Hexagone. De quoi permettre de décrypter les seuils de rémunération en fonction des multiples dimensions des postes occupés par les développeurs PHP. Actualité oblige, les professionnels interrogés seront invités à évaluer l'impact de la crise du Covid-19 sur leur emploi, que ce soit en termes de télétravail, de salaire ou de chômage partiel.

CMS headdless

Côté technologie, le baromètre abordera pour la première fois la question des CMS headdless. Ces nouveaux systèmes de gestion de contenu web sont équipés d'une API RESTful. Une interface conçue pour intégrer n'importe quel framework front office et ainsi s'immiscer dans n'importe quel appareil, y compris IoT. Parmi les plus célèbres d'entre eux figure Directus, qui est écrit en PHP.

Répondre au questionnaire de l'AFUP ne demande que quelques minutes. L'enquête est ouverte jusqu'au 17 décembre 2020. Les résultats du baromètre seront publiés début 2021 et donneront lieu à un article dans le JDN.

Lors de l'édition 2019, plus de 800 professionnels de PHP ont répondu aux questions de l'AFUP (lire l'article PHP : la croissance des salaires s'accélère en France pour les CDI). Comme chaque année, l'association proposera une console de visualisation sur son site pour faciliter l'analyse des résultats.

Créée en 2001, l'AFUP se donne pour mission "de promouvoir le langage PHP et son écosystème et contribuer à son développement auprès des professionnels et de la communauté". Comptant près de 500 membres, dont un quart de personnes morales (entreprises privées et publiques), l'AFUP se structure également autour d'un réseau d'antennes locales. Chaque année, l'association organise deux cycles de conférences : le PHP Forum à l'automne (la prochaine édition se tiendra en ligne les 22 et 23 octobre), et l'AFUP Day au printemps qui s'articule autour d'un programme de conférences à travers la France.