Contentsquare absorbe Dareboost pour marier UX analytics et webperf

Le leader français de l'optimisation de l'expérience utilisateur digitale se dote d'une technologie de test de la performance web. Il commercialise un nouvel outil issu de ce rachat.

Dans le sillage de sa levée de fonds de 190 millions de dollars bouclée en mai 2020, Contentsquare poursuit sa politique de croissance externe. Le leader français de l'optimisation de l'expérience utilisateur digitale (UX) met la main sur Dareboost, une start-up rennaise spécialisée dans la performance web. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été communiquées.

Disponible en mode SaaS, l'offre de Contentsquare est historiquement centrée sur l'ergonomie, les fonctionnalités et le contenu des UX. Elle décortique les comportements des visiteurs de sites web et d'apps mobiles : clics de souris, contrôles tactiles, interactions avec les textes, liens, images, vidéos. Elle cerne les points de friction, à quelle phase de la navigation ou du tunnel de conversion l'internaute hésite ou décroche, puis calcule l'impact sur le taux de conversion.

Avec Dareboost, Contentsquare ajoute une nouvelle corde à son arc : la webperf. L'enjeu est évidemment clés en matière d'UX. "Au-delà de 2 secondes de temps de chargement, le taux de rebond est multiplié par deux. Et 100 millisecondes de délai engendrent une chute du taux de conversion de 7%", assure Damien Jubeau, CEO de Dareboost. Face à ce défi, la start-up a bâti un service de test recommandant des actions correctives pour optimiser les temps d'accès. A ces dernières s'ajoutent des conseils en matière de SEO ou encore de sécurité.

400 entreprises clientes

A l'instar de ses concurrents français, au premier rang desquels Witbe et IPLabel, Dareboost cherche à mesurer la performance du point de vue du visiteur. Il reproduit ses conditions d'accès : device, localisation, débit, cookies... Seule différence avec ces compétiteurs : Dareboost ne compte que 10 salariés (contre près de 140 pour Witbe). Ce qui ne l'empêche pas d'afficher des références comme American Express, BNP Paribas, Carrefour, Leroy Merlin ou encore Rightmove. Fondée en 2014, la jeune pousse revendique au total pas moins de 400 entreprises clientes.

"Find & Fix permet de prioriser la correction d'erreurs liées aux problèmes de performance"

A l'occasion de cette annonce, Contentsquare dévoile un premier produit embarquant la technologie de Dareboost. Baptisé Find & Fix, il monitore la performance des sites en mesurant le temps de chargement des différents contenus web : texte et code HTML, images, scripts, cookies, balises... Puis il identifie les causes techniques expliquant les ruptures de webperf pour aider à corriger les problèmes. Enfin, il compare les indicateurs avec ceux relevés chez les acteurs concurrents.

En plus de ces fonctionnalités issues de la solution de Dareboost, Find & Fix détecte les sessions présentant des comportements anormaux et les erreurs d'exécution JavaScript ou liées aux API. Il quantifie ensuite leur impact sur la conversion et le chiffre d'affaires. "Find & Fix permet ainsi de prioriser la correction d'erreurs liées aux problèmes de performance", précise au JDN Jonathan Cherki, CEO de Contentsquare.

Cap sur le SEO ?

L'acquisition de Dareboost est le quatrième rachat bouclé par Contentsquare en moins de 18 mois. En juin 2019, l'éditeur a absorbé la solution d'optimisation des politiques de prix Pricing Assistant. Dans la foulée, il s'est offert son rival israélien Clicktale. Mi-octobre 2020, c'est Adapte Mon Web qui est tombé dans son escarcelle (une technologie conçue pour rendre un site web accessible aux malvoyants et malentendants).

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour la suite, force est de se demander si Contentsquare ne sera pas tenté d'intégrer à sa plateforme les possibilités d'optimisation SEO développées par Dareboost. Un domaine en cohérence avec son positionnement dans l'UX analytics. Mais peut-être que Contentsquare préférera réaliser une nouvelle acquisition, plus ciblée, pour s'étendre sur ce créneau.