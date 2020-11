PitchBoy récompensé pour sa solution de relation client immersive

Le club des marketeurs de la tech a remis les Trophées des start-up Martech 2020 ce 19 novembre. PitchBoy, KMTX et Hubstairs ont été primés.

Editeur d'une plateforme de simulation conversationnelle au service de la relation client, PitchBoy a remporté le premier prix (Platinum) des Trophées des start-up Martech 2020. Organisé par le Club des marketeurs de la tech, l'événement s'est tenu en visio le jeudi 20 novembre en partenariat avec le JDN. Ont également été primés KMTX (trophée Gold) pour une solution d'analyse décisionnelle orientée publicité programmatique et Hubstairs (trophée Silver) pour sa une offre SaaS de visual merchandising.

Fondée en janvier 2019, PitchBoy, qui compte à ce jour 12 collaborateurs, articule son offre autour d'un simulateur d'expérience conversationnelle. Objectif : plonger les prospects ou clients dans un espace virtuel 2D ou 3D via lequel ils pourront découvrir une marque, ses produits, et poser leurs questions à une IA vocale. Le tout via différents devices : téléphone, ordinateur, casque de réalité virtuelle... "Quoi de mieux qu'un environnement immersif vocal pour tendre vers un échange authentique et ainsi optimiser les chances de toucher le client. L'avantage est dans le même temps de raccourcir l'accès à l'information", défend Homeric de Sarthe, CEO de PitchBoy. Et si la plateforme ne sait pas répondre à une question, elle pourra toujours passer la main à un expert de l'entreprise.

Avec la crise du Covid-19 et l'obligation imposée à de nombreuses enseignes de fermer leurs portes, l'offre de valeur de PitchBoy prend évidemment une nouvelle dimension.

Le simulateur de PitchBoy plonge le client dans une expérience immersive. L'application peut aussi permettre aux commerciaux d'expérimenter de nouveaux scénarios et argumentaires de vente, en situation. © PitchBoy

Pour l'heure, PitchBoy compte 25 clients dont trois basés aux Etats-Unis. Il s'agit majoritairement de grands groupes issus de divers secteurs d'activité. Parmi ses références, PitchBoy revendique notamment L'Armée de Terre, Bred, Christian Dior, Metro, Nespresso, Orange, Roche ou encore la SNCF.

En termes de cas d'usage, la plateforme de PitchBoy permet par exemple de visiter des sites de production. Une démarche qui prend tout son sens pour gagner en transparence dans le secteur de l'alimentation. Autre domaine d'application : le recrutement. Sur ce terrain, l'entreprise allemande de location de voitures Sixt a recours à l'environnement pour les tests de ses entretiens d'embauche. Quant à Franprix, il propose aux nouveaux entrants de déambuler dans un magasin virtuel pour en découvrir les différents métiers.

"Nous démarrons nos pitchs en vue d'une levée de fonds de série A en janvier 2021"

De là à imaginer que PitchBoy se positionne aussi dans la formation des commerciaux, il n'y a qu'un pas. "Une banque a recours à notre technologie pour entrainer des conseillers en gestion de patrimoine à appréhender l'évolution de la relation commerciale", évoque sur ce point Homeric de Sarthe. "Elle les immergent dans un bureau virtuel à 360° reprenant les codes couleurs de leur bureau physique et simule un scénario d'interaction avec un client numérique." Qu'il soit clients, candidats ou apprenants, l'outil évalue ensuite les postures des utilisateurs, leur démarche, ainsi que les sujets abordés et les questions posées.

En coulisse, une couche de NLU (natural language understanding) entre en action. Face aux Gafam, PitchBoy met en avant des data sets métiers qualitatifs plus que quantitatifs. Dans une logique de transfert learning, la start-up tire profit de l'entraînement des modèles d'un projet à l'autre. L'enjeu : mutualiser les métadonnées d'apprentissage, et ainsi optimiser les capacités d'IA de l'environnement. Au premier trimestre 2020, la société complètera l'édifice d'un éditeur sans code de développement de scénarios conversationnels et graphiques.

"Nous démarrons nos pitchs en vue d'une levée de fonds de série A en janvier 2021", confie Homeric de Sarthe. La finalité ? Renforcer les investissements en R&D, accroître les équipes commerciales, marketing et de support. Mais également développer un écosystème de partenaires composé notamment d'agences marketing et d'organismes de formation.