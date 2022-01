Sellsy lève 55 millions d'euros pour propulser son CRM en Europe

L'éditeur rochelais propose aux PME une solution en ligne clés en main, intégrant à la fois gestion du marketing et gestion des ventes, jusqu'à la gestion de la facturation et des paiements.

Originaire de la Rochelle, Sellsy boucle une levée de fonds de 55 millions d'euros. L'opération est réalisée auprès de Providence Strategic Growth. Le fonds américain prend dans la plateforme de CRM en mode SaaS une part majeure "mais pas majoritaire", précise Victor Douek, co-CEO de Sellsy. L'éditeur demeure donc français. Un élément qui rassure à l'heure où les entreprises sont de plus en plus sensibles à la protection de leurs données face aux législations extraterritoriales, notamment étatsuniennes. Fort de ce nouvel apport, Sellsy a désormais pour ambition de s'imposer comme un leader du CRM en Europe.

Egalement basé à Bordeaux, l'éditeur français se positionne sur un marché certes déjà bien occupé, mais avec un facteur de différentiation bien à lui. "Depuis le lancement en 2009, notre positionnement n'a pas changé. Nous proposons une solution de CRM intégrée combinant à la fois gestion de la prospection commerciale et gestion des ventes, jusqu'à la facturation et la gestion de trésorerie", explique Victor Douek. "Nous ciblons les TPE/PME. A la différence des grandes entreprises, elles n'ont pas besoin de multiplier les briques en mode best of breed, et ne disposent pas des compétences pour les associer et gérer leur complexité. D'où l'idée de leur proposer une offre complète tout-en-un et simple à prendre en main."

"Notre objectif à court terme est d'assoir notre leadership en France"

Une stratégie qui fait mouche puisque Sellsy enregistre 90% de croissance sur l'ensemble des trois dernières années. A ce jour, elle revendique 6 000 entreprises clientes (représentant 35 000 utilisateurs), avec à la clé un panier moyen de 100 à 150 euros par mois. "Notre objectif à court terme est d'assoir notre leadership en France où notre potentiel de croissance reste important. Moins de 20% des PME sont équipées d'un CRM. Et ce segment enregistre 20% de croissance par an", souligne Victor Douek.

Vers le marketing automation

En parallèle, Sellsy entend renforcer ses investissements en R&D. Parmi les chantiers prévus sur ce terrain, l'entreprise compte notamment développer des fonctionnalités de marketing automation. Autre projet dans les cartons : la mise au point d'un e-wallet conçu pour gérer les virements open banking, en complément des services de paiement déjà intégrés (Atos, GoCardless, Paypal, Stripe).

Qu'en est-il en matière de gestion du service client ? "Nous intégrons un outil de ticketing très utilisé par nos clients", répond sur ce point Victor Douek. Pour des besoins plus poussés, la marketplace de Sellsy permet de connecter la plateforme à des applications orientées support comme Xeno ou Intercom. Regroupant 75 applications partenaires, la place de marché offre en outre des passerelles vers des systèmes d'e-commerce, parmi lesquels Magento, Oxatis, PrestaShop, Shopify ou WooCommerce. Pour compléter le tout, une API donne la possibilité de mettre au point ses propres intégrations.

300 salariés d'ici 2025

Pour la suite, Sellsy prévoit d'amorcer son plan de développement à l'international fin 2022. "Nous commencerons par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, voire l'Angleterre", anticipe Victor Douek qui envisage "très probablement" l'ouverture de bureaux locaux. Alors que la plateforme est pour l'heure hébergée au sein des data centers français de Claranet, l'éditeur réfléchit à mettre en place des hébergements par pays au fur et à mesure de son extension en Europe.

Pour déployer cette ambitieuse feuille de route, Sellsy qui compte à ce jour quelque 100 salariés, prévoit de réaliser 75 recrutements en 2022, dont 30 seront dédiés à la R&D. L'entreprise cible ensuite les 300 collaborateurs d'ici 2025 dans l'optique d'accompagner sa croissance en Europe.