Avec Canvas, Slack s'oriente vers le développement no code

La messagerie d'équipe de Salesforce intègre un environnement de gestion de contenu et de workflow, ainsi qu'une plateforme de développement no code.

C'est une nouvelle étape dans la stratégie de Salesforce visant à faire de Slack une plateforme de digitalisation des sièges d'entreprise. Rachetée par le groupe californien près de 28 milliards de dollars mi-2021, la messagerie d'équipe est désormais dotée d'un environnement de création de contenus. L'annonce a été réalisée à l'occasion de Dreamforce 2022, la conférence annuelle de Salesforce qui se tient cette semaine à Sans Francisco. Baptisé Canvas, le nouvel espace s'adosse en partie à la technologie Quip, une suite de productivité collaborative, acquise par l'éditeur en 2016. Pour la petite histoire, Quip a été créée par Bret Taylor, ex-CTO de Facebook, et depuis fin 2021 co-CEO de Salesforce aux côtés de son emblématique fondateur Marc Benioff.

"Canvas complète Slack d'un espace pour piloter et conserver l'information", commente Olivia Grace, directrice sénior du management de Virtual Headquarters chez Slack. Saisie de texte, ajout d'images, de vidéos, de listes de tâches... A première vue, Canvas est comparable à Notion, l'une des stars des outils de développement no code. Canvas se connecte par ailleurs à des contenus tiers qu'il affiche au cœur dans son interface graphique. Des contenus issus de la suite de CRM historique de Salesforce. Mais aussi de Tableau, la célèbre application de data visualisation acquise par Salesforce mi-2019 (pour 15,7 milliards de dollars). Ou encore d'Excel, de Google Workplace, d'outils d'Adobe... "Ces intégrations vont se multiplier dans les mois à venir", promet Olivia Grace.

Canvas permet évidemment d'afficher des items issus de Slack : les profils d'utilisateurs, les canaux de messagerie, les clips vidéo taillés pour la communication asynchrone... "Il peut accueillir également des workflows pour mettre à jour une opportunité dans Sales Cloud, orchestrer les tickets de suivi client dans Jira, gérer des demandes de congés", égraine Olivia Grace. Une fois créé, un contenu Canvas a pour vocation d'être partagé via un canal Slack d'une équipe projet, d'un département, d'une entité. Partant de-là, les membres de ce channel pourront ensuite collaborer autour du contenu en l'éditant simultanément si besoin.

"Les blocs fonctionnels de Slack ont pour vocation d'être partagés avec les utilisateurs qui pourront ensuite les assembler pour créer des workflows complexes"

Les cas d'usage de Canvas ? Ils sont variés. En plus de la gestion de workflows déjà évoquée, ils peuvent aller de la newsletter interne à la gestion documentaire d'un projet en passant par l'intégration de nouveaux salariés. "Un responsable peut inclure une liste de tâches que les nouvelles recrues doivent effectuer au cours de leur première semaine : différents canaux Slack à rejoindre, des vidéos de formation à visionner ou encore des dossiers à lire, par exemple", détaille-t-on chez Salesforce. "Les responsables peuvent également intégrer des flux de travail pour accomplir des tâches d'onboarding, comme demander un numéro de téléphone." A l'occasion de Dreamforce 2022, Canvas est lancé en préversion. La date de lancement de l'édition définitive n'est pas communiquée.

Aux côtés de Canvas, Salesforce profite de Dreamforce pour lancer les espaces de coworking Hubble en version finale. Des espaces qui donnent la possibilité de lancer des communications en visioconférence à tout moment, avec partage d'écran et fil de discussion associés (lire l'article : Slack passe à l'ère du coworking digital en temps réel).

Enfin, Salesforce lève le voile sur ce qu'il appelle la plateforme Slack. Lancée en bêta, elle cible avant tout les développeurs. Objectif affiché : leur permettre d'automatiser des workflows et de mettre au point des widgets. "Ces blocs fonctionnels ont pour but d'être partagés avec les utilisateurs de Slack, qui pourront ensuite les assembler pour créer des enchainements de processus complexes", précise Olivia Grace. Fort de Canvas et de cette nouvelle plateforme, Slack prend clairement le chemin du développement no code.