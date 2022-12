Locataires et propriétaires, attention à cette nouvelle arnaque informatique

Un nouveau fléau sévit et vise exclusivement les Français. Objectif des pirates : récupérer les loyers versés.

Les faux mails ayant pour objectif de soutirer de l'argent à des internautes peu vigilants sont aussi vieux qu'Internet. Mais face à une population de plus en plus alerte sur ces problématiques, ces mails évoluent et n'ont plus rien à avoir aves les mails du début d'Internet, qui étaient envoyés par un prince nigérian vous demandant de l'argent pour récupérer son compte bancaire. Pour preuve, un nouveau type de faux mail est récemment apparu visant exclusivement les Français. Il a pour objectif de dérober les loyers de ses victimes, a découvert la société Vade.

Une arnaque simple

La tactique des arnaqueurs est très simple. Pour commencer, ils ouvrent une adresse mail sur Gmail, la nomme GESTIONNAIRE_IMMOBILIER_nomdefamille@gmail.com puis rédigent un mail correctement orthographié, en assurant que leur fausse adresse mail est liée au service de comptabilité de ce fameux gestionnaire immobilier. Surtout, ils expliquent que le RIB qui devait recevoir le loyer a changé et qu'il faut l'envoyer au nouveau RIB joint dans le mail. Mais nos arnaqueurs ont oublient volontairement de joindre ce RIB. La victime envoye donc un mail demandant le nouveau RIB pour virer son loyer afin d'amorcer un dialogue. Une fois cette étape franchie, nos arnaqueurs envoient leur RIB qui fera atterrir le loyer de la victime directement dans leurs poches.

Pour mettre en œuvre leur escroquerie, les arnaqueurs se procurent des listes d'adresses mail françaises via le dark net. Pourquoi exclusivement des adresses mails françaises ? Car les créateurs de cette arnaque sont des francophones issus des pays d'Afrique de l'ouest. Dans le langage de la cybersécurité, on les désigne sous le nom de brouteurs. Ces brouteurs vont envoyer entre 500 et 3 000 mails d'arnaque par jour. La grande majorité échoue dans les spams. Une partie va être ouverte, mais la plupart des personnes ne tomberont pas dans le piège. Seule une infime partie répondront au mail et demanderont le nouveau RIB. La force cette arnaque n'est pas sa qualité, mais la quantité. Vu le nombre de mails envoyés par jour, nos brouteurs peuvent espérer gagner 100 000 euros lors d'une bonne journée de travail. Pour une arnaque qui ne demande presque aucun savoir-faire en matière de cyber, hormis savoir se connecter sur le dark net pour acheter des e-mails...

Capture d'écran du mail d'arnaque © Vade

Comment se protéger ?

Pour commencer si vous recevez ce type de mail prenez le temps de bien le lire et le relire pour détecter de possible fautes de syntaxes. Vérifiez l'adresse mail : les entreprises n'utilisent pas d'adresses finissant par gmail. En général, les adresses sont construites comme ceci : nomprénom@entreprise. Surtout, contactez votre gestionnaire de loyer, agence ou propriétaire pour confirmer ce changement de RIB. Avec ces gestes simples, vous vous éviterez la déconvenue de virer deux fois votre loyer le même mois.