ChatGPT : que peut-on faire avec la nouvelle API ?

Elle permet d'entrainer le modèle de machine learning de l'assistant pour réaliser des tâches plus avancées. Par exemple traiter des requêtes liées à l'actualité ou obtenir des réponses personnalisées.

L'information était très attendue. OpenAI vient d'annoncer l'ouverture de l'API de ChatGPT. L'interface en question permet d'entrainer le modèle de machine learning de ChatGPT (gpt-3.5-turbo) sur un data set d'apprentissage spécifique, au prix de 0,002 dollars par 1 000 jetons. De quoi intégrer la technologie d'OpenAI à une foule d'applications tierces et de l'adapter pour répondre à des questions plus spécifiques dans un contexte plus précis.

Jusqu'ici, ChatGPT ne pouvait pas être ajusté à un besoin particulier. L'IA générative d'OpenAI se contentait de générer des textes en se basant sur un corpus de connaissances de 300 milliards de mots. La date de publication de ces contenus d'apprentissage ne dépassant pas le 31 décembre 2021, ChatGPT ne pouvait pas répondre aux interrogations relatives à des contenus mis en ligne depuis. Il était par conséquent incapable de traiter, par exemple, des questions d'actualité.

De nouvelles perspectives

Avec l'ouverture de l'API de ChatGPT, ces limitations sont levées. Par le biais de l'interface de programmation, l'assistant peut désormais se nourrir de contenus plus récents, mais aussi liés aux usages des utilisateurs, pour fournir par exemple une réponse personnalisée en fonction de leur profil et leur historique numérique.

"On peut lui demander par exemple comment faire de bons tacos au poisson, ou qu'est-ce qu'un déjeuner sain pour ses enfants ?"

A l'occasion de cette annonce, OpenAI lève le voile sur les premiers éditeurs ayant recours à son API. Autant d'exemples qui permettent de mieux comprendre ses champs d'application. Parmi ces acteurs, Snap utilise l'API pour motoriser My AI. Intégré à Snapchat, ce chatbot, pour l'heure limité aux abonnés à Snapchat+, est dessiné pour suggérer des réactions dans le flux relationnel. Il peut par exemple conseiller des idées de cadeaux d'anniversaire, des recettes pour un dîner, ou encore aider à planifier une randonnée à faire avec un groupe d'amis.

Autre exemple : la société américaine de livraison de produits alimentaires Instacart capitalise sur l'API d'OpenAI pour équiper son service d'un assistant intelligent. Ce dernier personnalise l'accompagnant des clients en fournissant des réponses ad hoc aux questions qu'ils peuvent se poser dans leur parcours d'achat. "On peut lui demander par exemple comment faire de bons tacos au poisson, ou qu'est-ce qu'un déjeuner sain pour ses enfants ?", indique -t-on chez Instacart.

Shopify et Quizlet

L'API de ChatGPT est également mise en œuvre par la plateforme d'e-commerce Shopify pour équiper un tout nouvel assistant de shopping. Une brique taillée pour réaliser des recommandations d'achat individualisées avec la capacité à prendre en compte jusqu'à des millions d'articles.

Enfin, l'application de quiz Quizlet s'est elle aussi adossée à l'interface de ChatGPT pour lancer Q-Chat, un tuteur intelligent conçu pour générer des questions qui s'auto-adaptent au fur et à mesure des résultats, bons ou mauvais, fournis par l'utilisateur.