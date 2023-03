GPT-4 : sur le point d'être lancé, il pourrait faire l'effet d'une bombe

GPT-4 devrait être lancé durant la semaine du 13 mars et intégrer la vidéo en plus du texte. De quoi prendre une longueur d'avance supplémentaire sur ses concurrents.

GPT-4 a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le successeur de GPT 3.5 sur lequel repose ChatGPT devrait être lancé dans les tous prochains jours par OpenAI. L'information a été lâchée par un salarié de Microsoft lors d'une conférence qui se tenait en Allemagne le 9 mars 2023. Il s'agit d'Andreas Braun, CTO de la filiale de Microsoft outre-Rhin. "Avec GPT-4 dont la sortie est imminente, nous aurons des modèles multimodaux qui offriront des possibilités complètement différentes, par exemple autour du traitement de données vidéo", a-t-il déclaré . L'information est à prendre au sérieux, Microsoft étant le principal actionnaire et partenaire d'OpenAI. L'éditeur de Redmond a d'ailleurs commencé à intégrer ChatGPT à son offre, notamment à Bing ainsi qu'aux services d'IA de son cloud Azure.

GPT-4 va ainsi introduire une toute nouvelle dimension, en plus du texte : la vidéo. Partant de là, on peut imaginer qu'il soit capable d'ingérer des images animées pour ensuite générer des contenus vidéo. De là à envisager qu'il soit rapidement intégré à ChatGPT, il n'y a qu'un pas. Bon nombre d'observateurs font d'ailleurs ce pari. Si cette information se confirme, ChatGPT deviendrait l'une des toutes premières IA génératives de vidéo accessible au grand public. Jusqu'ici, on ne compte que quelques initiatives dans l'IA générative de vidéo. Parmi les Gafam engagés sur ce terrain figurent Meta avec son projet Make-a-vidéo ou encore Google avec Imagen Video. Mais ces deux projets en sont encore à la phase de prototypage (lire l'article Après Dall-E puis ChatGPT, voici l'IA générative de vidéos).

Selon nos confrères de The Verge, GPT-4 pourrait afficher un volume de paramètres nettement supérieur à celui de GPT-3. De 175milliards, la nouvelle version pourrait atteindre 100 000 trillions de paramètres. Sam Altman, CEO d'OpenAI, a néanmoins réfuté ce chiffre en le qualifiant de "bullshit". Ce dernier s'était rendu au Congrès américain en janvier 2023 pour faire une démonstration du GPT-4 et de ses "contrôles de sécurité", qui auraient été optimisés comparé à ceux de GPT-3.5. C'est ce qu'ont indiqué au New York Times les députés américains Don Beyer et Ted Lieu. OpenAI s'apprête-t-il a surprendre une nouvelle fois tout l'écosystème, et au-delà le grand public, avec ce nouveau coup de poker ?