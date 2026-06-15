Né dans le désert syrien sans date de naissance connue, il est aujourd'hui milliardaire et sponsor du XV de France

Le nom de son entreprise est aujourd'hui connu de tous les passionnés de rugby. Pourtant rien ne présageait un tel parcours.

Son destin est si romanesque qu'il pourrait être emprunté aux plus grandes plumes de l'histoire. Mohed Altrad est né en Syrie, dans la région de Raqqa en 1948. Aujourd'hui milliardaire, il ignore sa vraie date de naissance. Il le fête symboliquement le 9 mars, un jour choisi avec ses enfants.

Lorsqu'il évoque sa naissance, il raconte être le fruit d'un viol. Le chef d'une tribu bédouine kurde aurait abusé de sa mère à plusieurs reprises. Elle accouche d'un premier enfant puis de Mohamed Altrad. Elle meurt peu de temps après sa naissance après avoir été répudiée. Le jeune Mohamed est donc élevé dans la pauvreté par sa grand-mère. N'allant pas à l'école, il apprend à lire en se rapprochant de l'instituteur. Il parvient à faire des études et décroche son bac vers ses 17 ans.

Il arrive ensuite en France et plus précisément à Montpellier. Il y multiplie les cursus et obtient plusieurs diplômes, le plus prestigieux étant un doctorat en informatique à l'université Paris-VIII en 1978. Il occupe ses premiers postes d'ingénieur chez Alcatel puis Thomson puis travaille quatre ans pour la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi, avant de fonder une entreprise informatique à son retour en France. Cette dernière est revendue à Matra en 1984. C'est le point de départ de son ascension.

Grâce au capital obtenu dans la cession de son entreprise, Mohamed Altrad rachète une PME d'échafaudages en faillite dans l'Hérault. Baptisée la MEFRAN, le Syrien en fait l'acquisition avec son associé anglais Richard Alcock. Cet achat est l'acte fondateur du groupe Altrad dans lequel il va faire fortune. Sa stratégie ? Il rachète, restructure et fait prospérer de petites entreprises jusqu'à devenir un géant mondial des services à l'industrie et du matériel de BTP. Aujourd'hui, le groupe Altrad est présent dans une centaine de pays et affiche un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros en 2024.

Ce succès va le conduire à être élu "Entrepreneur mondial de l'année" par EY en 2015, couronnant quarante ans d'audace entrepreneuriale. Deux ans plus tard, Altrad devient la première entreprise privée à voir son nom figurer sur le maillot du XV de France. En parallèle, le groupe est également le sponsor maillot des All Blacks, la légendaire équipe néo-zélandaise.

Mais c'est le rugby qui lui vaudra ses plus grands titres… et ses plus grandes turbulences. Propriétaire du Montpellier Hérault Rugby depuis 2011, le club est sacré champion de France en 2022. Cependant tout ne tourne pas rond pour l'entrepreneur au pays du ballon ovale. En décembre 2022, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour corruption active, trafic d'influence et abus de biens sociaux dans l'affaire qui le lie à Bernard Laporte, ancien président de la Fédération française de rugby. Son procès en appel doit se tenir en septembre prochain.

Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle en 2026 s'élève 6,6 milliards de dollars. L'enfant bédouin sans date de naissance, devenu l'une des figures les plus puissantes du rugby mondial, n'a pas fini de faire parler de lui.