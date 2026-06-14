Cette entreprise paie votre électricité et votre wifi : voici ce qu'elle installe chez vous en échange

Aux Etats-Unis, des propriétaires pourraient réduire leurs dépenses d'énergie grâce à un boîtier domestique qui loue leur surplus électrique à l'intelligence artificielle.

Un matin, des techniciens arrivent chez vous et fixent contre le mur de la maison un gros boîtier gris, de la taille d'un climatiseur. À partir de ce jour, vous ne payez plus votre électricité ni votre abonnement internet. Vous n'avez rien déboursé, rien signé de compliqué, et le boîtier ne fait pas plus de bruit qu'un réfrigérateur. Trop beau pour être vrai ? C'est pourtant exactement ce que propose une jeune pousse de San Francisco à des propriétaires américains.

A l'intérieur de ce boîtier, pas de ventilation ni de pompe à chaleur classique. On y trouve 16 puces informatiques ultra-puissantes fabriquées par Nvidia, le géant américain devenu l'entreprise la plus valorisée au monde grâce à l'intelligence artificielle. L'ensemble vaut plus de 200 000 dollars.

L'entreprise derrière cette idée s'appelle Span. Fondée par un ancien responsable de Tesla, elle est partie d'un constat simple : nos maisons n'utilisent qu'une partie de l'électricité disponible sur leur compteur. Le reste dort, surtout la nuit. Grâce à un tableau électrique intelligent installé à la place du tableau classique, SPAN mesure en temps réel ce que consomme chaque pièce et récupère l'énergie inutilisée pour alimenter ses machines, sans jamais priver les habitants. Si vous allumez le four et lancez une lessive en même temps, le boîtier se met automatiquement en veille, le temps que la consommation redescende. Une batterie installée à côté prend même le relais en cas de besoin.

Elle revend ensuite cette puissance de calcul aux grandes entreprises de la tech, qui en manquent cruellement. Car c'est là tout le problème du moment : l'intelligence artificielle dévore de l'électricité. Aux Etats-Unis, les centres de données représentent déjà plus de 4% de la consommation nationale, et ce chiffre pourrait plus que doubler d'ici 2030. Or construire un centre de données géant prend entre trois et cinq ans, notamment à cause des délais de raccordement au réseau électrique. Installer des milliers de boîtiers chez des particuliers ne prend que quelques mois, et coûte cinq fois moins cher, selon l'entreprise.

Le propriétaire, lui, peut économiser environ 150 dollars par mois, soit près de 140 euros. Et le projet n'a rien d'un gadget : Nvidia fournit les puces, et le troisième constructeur de maisons des Etats-Unis prévoit déjà d'équiper une centaine de logements neufs dès cette année, dans le sud-ouest du pays. A terme, la startup vise plusieurs dizaines de milliers d'installations par an.

Pour autant, tout n'est pas réglé. L'offre n'existe pour l'instant qu'aux Etats-Unis, et uniquement dans des maisons neuves. Des experts s'interrogent aussi : que se passe-t-il si tout un quartier s'équipe et surcharge le réseau électrique local ? Qui est responsable en cas de vol, de panne ou de piratage ? Et que deviennent les économies promises si le marché de l'IA se retourne ? Autant de questions encore sans réponse.

Une chose est sûre : si le pari réussit, nos jardins pourraient bien devenir les usines invisibles de l'intelligence artificielle.