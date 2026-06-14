Airbnb, Booking, Abritel : pourquoi votre location pour cet été pourrait être annulée à cause d'une nouvelle réglementation européenne

Depuis le 20 mai, une réglementation européenne sur les locations touristiques est en vigueur. Ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'elle pourrait annuler votre séjour cet été.

Un météore vient de percuter l'Europe dans un silence assourdissant. Depuis le 20 mai dernier, une réglementation européenne impose à certains États membres de nouvelles obligations de transparence. L'objectif : centraliser les données et améliorer le contrôle des locations touristiques. Le secteur du tourisme en sortira transformé.

Concrètement, les collectivités auront accès à une plateforme qui centralisera les données de locations des sites d'hébergement comme Airbnb, Booking ou Abritel. Sur cette plateforme, elles pourront vérifier facilement les incohérences des annonces de location, comme l'utilisation d'un même numéro d'enregistrement pour plusieurs adresses ou le dépassement du plafond légal de nuitées.

En cas d'incohérence non corrigée par le propriétaire, ou en cas de faute intentionnelle, les autorités peuvent ordonner aux plateformes de retirer l'annonce. En pratique, cela signifie qu'une famille de touristes pourrait voir sa location supprimée du jour au lendemain et se retrouver sans hébergement à la dernière minute. Ce scénario cauchemardesque, des touristes se rendant en Espagne l'ont déjà vécu.

Entre mai 2025 et février 2026, la Direction générale de la consommation espagnole a fait supprimer 152 000 annonces de location. Un coup de massue qui a soulevé une question : que se passe-t-il si je perds ma location juste avant mon départ ? Suis-je relogé au même prix ?

"Tout voyageur qui verrait sa réservation annulée par une plateforme d'hébergement est dans l'obligation d'être remboursé", répond Eléna Bajrić, chargée de communication au Centre européen des consommateurs (CEC). En revanche, et c'est là tout le problème, Airbnb, Booking ou encore Abritel ne sont pas légalement tenus d'aider un client à retrouver un logement au même prix. "C'est au bon vouloir des plateformes, résume Marie Tixier-Habar, juriste au CEC. Il n'y a aucune obligation légale, mais par geste commercial, des plateformes acceptent de reloger les clients."

Mais la situation peut s'avérer encore plus délicate : la suppression d'une location ne constitue pas un cas de force majeure permettant d'exiger le remboursement de ses billets d'avion. La raison est simple, vols et hébergements relèvent de deux contrats juridiquement distincts. La perte de sa location n'engage donc en rien la responsabilité de la compagnie aérienne.

L'Espagne, pionnière dans l'application du règlement, a déjà offert un avant-goût de ce qui attend le reste de l'Europe, mais qu'en est-il de la France ? Et bien, le pays accuse un retard important. Alors que le règlement européen vient d'entrer en vigueur et que la loi française encadrant les meublés de tourisme a été adoptée dès 2024, la plateforme nationale de centralisation des données, baptisée API Meublés, n'en est qu'à sa version beta. Depuis mars 2026, elle n'est accessible qu'à un nombre limité de collectivités.

Sa version finale, qui généralisera le dispositif à l'ensemble du territoire, n'est pas attendue avant la fin d'année 2026. En France, le risque de voir sa location supprimée du jour au lendemain est pour l'instant faible, mais l'association le CEC dit suivre le sujet de très près. Si vous voyagez dans l'Union européenne cet été, vérifiez que votre location est toujours active avant le départ.

Derrière ces suppressions d'annonces se joue un enjeu bien plus large, celui du marché immobilier européen tout entier. Car en quelques années seulement, les plateformes de location courte durée (Airbnb en tête) ont vu leur offre exploser, particulièrement dans les grandes villes. Une expansion qui a eu un impact direct sur le marché locatif traditionnel : moins de logements disponibles à l'année et donc des loyers en hausse. Pour les Etats membres qui le souhaitent, cette centralisation des données va faciliter le contrôle des collectivités locales.

Avant, les autorités locales devaient traiter séparément avec chaque plateforme pour obtenir des données d'activité et comparer ces données avec les leurs pour découvrir des incohérences, un processus long et fastidieux. Le nouveau règlement européen entend y mettre fin en imposant un cadre commun et lisible.

"Dorénavant, lorsque la réglementation locale ou nationale l'impose, l'hôte devra enregistrer son logement, puis indiquer le numéro associé dans son annonce. Un logement sera considéré comme non conforme s'il ne s'enregistre pas, s'il n'affiche pas de numéro de licence, ou affiche un faux numéro, ou encore ne fournit pas suffisamment d'informations sur son statut juridique", résume Eléna Bajrić.