On a trouvé comment utiliser la version payante de ChatGPT gratuitement

Depuis mars, il est possible d'utiliser ChatGPT via GPT 4, le dernier modèle de langage d'OpenAI. Pour cela, un abonnement payant à ChatGPT Plus est nécessaire. A moins d'utiliser ces 5 alternatives.

Plus rapide, plus précis et plus pertinent. Mais aussi plus coûteux. Le modèle de langage GPT-4 améliore considérablement les fonctions de ChatGPT. Mais pour l'utiliser, il faut débourser 22 euros par mois et s'abonner à la version premium du chatbot d'OpenAI. Heureusement, nous avons trouvé plusieurs solutions pour bénéficier de GPT 4 gratuitement.

Perplexity AI, le chatbot qui cite ses sources

Perplexity AI met à disposition des internautes Copilot, son chatbot alimenté par GPT-4. Contrairement à ChatGPT, il n'est pas nécessaire de se créer un compte pour utiliser Copilot. Le chatbot est connecté à internet, cite ses sources d'information et impressionne par la rapidité de ses réponses (alors que ChatGPT peut planter régulièrement).

Bing, le moteur de recherche qui intègre ChatGPT et DALL-E

En investissant dans OpenAI et dans l'intelligence artificielle, Microsoft s'est offert une seconde jeunesse. Tout comme son moteur de recherche Bing, devenu aussi un moteur de réponse depuis qu'il a intégré ChatGPT. Ce dernier sélectionne les réponses qu'il a trouvées sur le web et cite également ses sources. En bonus, Microsoft a aussi intégré DALL-E à Bing, désormais capable de générer des images sur demande.

Poe, pour avoir accès à 6 chatbots (dont ChatGPT) sur une même interface

6 chatbots sur une même interface. Sur le site Poe, vous pouvez en effet converser avec ChatGPT mais aussi avec le chatbot d'Anthropic Claude et ses déclinaisons (Claude+, Claude-Instant et Claude-Instant-100k) ainsi qu'avec Sage. Vous pouvez aussi bien utiliser la version GPT 3.5 que GPT 4 pour interagir avec ChatGPT.

Forefront AI, "la meilleure expérience ChatGPT"

Sur son site, Forefront AI se définit comme "la meilleure expérience ChatGPT". Il faut dire que cet outil permet d'accéder au chatbot d'OpenAI dans sa version GPT-4 mais également à la génération d'images ou encore à la personnalisation de petits personnages. Les chatbots Claude-Instant et Claude + sont également accessibles. Le tout une seule et même interface.

Merlin, un ChatGPT multifonctions directement intégré dans un navigateur

Merlin est une extension de ChatGPT qui s'intègre de manière transparente dans votre navigateur. Merlin utilise GPT-4 pour réaliser diverses fonctions : résumer des sites web, résumer des vidéos YouTube, rédiger des mails, écrire un post LinkedIn… Le plus souvent, cette extension affiche une zone de texte personnalisée dans laquelle une requête peut être exécutée par ChatGPT.