Code Interpreter dans ChatGPT : 12 nouvelles fonctionnalités à tester

Code Interpreter est désormais disponible avec ChatGPT Plus. Prise en charge des fichiers, génération de graphiques, analyse statistique… Le plugin ouvre la voie à la multimodalité.

ChatGPT devient encore plus "intelligent". Le plugin officiel d'OpenAI Code Interpreter est déployé depuis samedi 8 juillet en version Beta dans l'interface web de ChatGPT. L'entreprise californienne qui avait annoncé son arrivée au cours de la semaine du 10 juillet semble avoir pris un peu d'avance.

Comme son nom l'indique, Code Interpreter permet à ChatGPT d'interpréter du code. Le plugin génère du code en Python selon la demande de l'utilisateur, l'exécute et renvoie ensuite le résultat de la requête de façon intelligible pour le grand public. Il fonctionne en réalité comme un environnement de développement intelligent.

Pour activer le plugin Code Interpreter dans ChatGPT, il faut disposer d'un abonnement premium à l'IA. L'extension ne fonctionne qu'avec GPT-4, les utilisateurs de l'interface gratuite ne peuvent pas l'utiliser. Le plugin étant encore en version Beta, Code Interpreter doit s'activer depuis les paramètres de l'interface web. Rendez-vous dans Settings puis Beta features et cochez Code Interpreter. Démarrez ensuite un nouveau chat, cliquez sur GPT-4 et enfin sur Code Interpreter.

Comment activer Code Interpreter avec GPT-4 ? © Capture d'écran

Passons maintenant en revue quelques-unes des nombreuses fonctionnalités offertes par l'extension.

Analyser un fichier CSV

Avec l'upload de fichier (avec un glisser-déposer), analyser un fichier Excel n'a jamais été aussi simple. Il suffit de donner à ChatGPT dans un format accepté et l'IA consultera automatiquement les données de ce dernier. Voici les extensions autorisées selon ChatGPT :

.txt : fichiers texte

.csv : fichiers de valeurs séparées par des virgules

.tsv : fichiers de valeurs séparées par des tabulations

.json : JavaScript Object Notation

.xml : eXtensible Markup Language

.yaml ou .yml : Yet Another Markup Language

.xls ou .xlsx : Excel Spreadsheet

.ods : OpenDocument Spreadsheet

.py : Python scripts

.ipynb : Jupyter Notebook files

.R : R scripts

.md : Markdown files

.html ou .htm : HyperText Markup Language

.pdf : Portable Document Format

.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif : types de fichiers d'images

Les fichiers de 25 Mo ou moins peuvent être uploadés. Code Interpreter va parcourir l'ensemble des lignes et colonnes du fichier grâce à Python et sera capable de comprendre son contenu. L'analyse ne prend que quelques secondes et permet de tirer de premières conclusions. Une fonctionnalité intéressante pour analyser des jeux de données publics ou des statistiques d'audience, comme le souligne un spécialiste du SEO sur Twitter.

Générer des graphiques

Code Interpreter permet de réaliser très rapidement des graphiques sur la base des données uploadées dans un fichier ou à partir de ses connaissances antérieures (acquises en phase de deep learning). Le fichier généré (par défaut un JPG) est facilement téléchargeable.

Prompt : "Trace un graphique simple de La consommation totale de GNC pour toutes les régions à partir du fichier précédent." © Capture d'écran

Extraire le texte d'un document

Avec Code Interpreter, ChatGPT peut extraire l'ensemble du texte d'un fichier PDF. Les données sont enduites retranscrites dans la console et peuvent être copiées ou réutilisées pour une nouvelle demande. Pour l'heure, ChatGPT ne semble toutefois pas en capacité d'effectuer un OCR, une reconnaissance visuelle du texte, faute de pouvoir installer une librairie additionnelle Python.

Le texte extrait d'un fichier PDF. Prompt : "Extrais le texte de ce fichier PDF." © Capture d'écran

Convertir un fichier

La fin des services en ligne de conversion ? Code Interpreter permet de convertir des fichiers dans un nouveau format en quelques clics. Il suffit d'uploader le fichier et de demander au chatbot de le convertir dans le format désiré. Il devient très facile de convertir un texte produit par ChatGPT en PDF. Une fonctionnalité pratique pour générer des factures, devis et documents administratifs en quelques secondes.

Les possibilités sont multiples :

Conversion de fichiers CSV en fichiers Excel (et vice versa)

Conversion de fichiers JSON en CSV (et vice versa)

Conversion de fichiers JSON en Excel (et vice versa)

Conversion d'images en fichiers PDF

Conversion de fichiers texte en PDF

Extraction de texte à partir de fichiers PDF et sauvegarde en tant que fichiers texte

Conversion entre différents formats d'image (par exemple, PNG en JPEG, BMP en PNG, etc.)

Conversion de fichiers Markdown en HTML

Redimensionner une image

Fonctionnalité – là aussi – très pratique, vous pouvez maintenant demander à ChatGPT de redimensionner une image dans un format donné. Il suffit d'uploader l'image source et de préciser les différentes tailles attendues. Avec un traitement en lots, l'opération ne prend que quelques secondes.

ChatGPT peut redimensionner des images en lot. Prompt : "Redimensionne cette image en 16x16 32x32 300x300 800x600 1920x1080." © Capture d'écran

Retoucher rapidement une photo

Grâce à Code Interpreter, ChatGPT peut vous aider à retoucher rapidement une image. Contraste, luminosité, clarté, saturation… Les paramètres basiques de tout logiciel de retouche peuvent être réglés directement depuis une commande textuelle. Il est également possible d'effectuer une rotation, d'ajouter du flou, d'inverser les couleurs ou encore de convertir les niveaux de gris. Pour fonctionner, l'extension se base en partie sur le module complémentaire Python ImageEnhance.

Augmenter le contraste d'une image devient facile. Prompt : "Augmente le contraste de 80% de cette image." © Pixabay

Extraire et analyser les métadonnées d'une photographie

ChatGPT combiné à Code interpreter permet d'extraire et d'analyser les métadonnées présentes dans un fichier. Avec un fichier photo non nettoyé, ChatGPT peut extraire les informations de localisation (coordonnées GPS) et l'ensemble des informations relatives à la prise de vue (temps d'exposition, ouverture, ISO…).

Extraction des métadonnées avec ChatGPT. Prompt : "Extrais les métadonnées de cette image sous forme de liste à puce, analyse les et tire des conclusions. " © Capture d'écran

Générer un QR Code

La génération de QR Code devient un véritable jeu d'enfant avec Code Interpreter. Il suffit de renseigner le texte (ou l'URL) à générer dans le QR Code et ChatGPT produit ensuite l'image.

Comment générer un QR Code avec ChatGPT ? © Capture d'écran

Exécuter du code Python

La fonction première de Code Interpreter est d'exécuter des scripts Python. En règle générale, l'IA produit toute seule son propre code avant de le lancer. L'interface web de ChatGPT offre maintenant avec l'extension la possibilité d'exécuter directement votre propre code Python personnalisé. Toutefois, le code doit rester simple et ne pas faire appel à des fonctions nécessitant des dépendances non installées sur Code Interpreter.

Pour l'heure et selon ChatGPT, seules les librairies suivantes sont installées par défaut : numpy, pandas, matplotlib, scipy, sklearn, seaborn, nltk, gensim, tensorflow, pytorch.

ChatGPT peut exécuter du code Python directement dans son interface. © Capture d'écran

Analyse poussée d'un document textuel

Plus technique, l'exécution d'outils basés sur Python permet à ChatGPT d'analyser en profondeur un document texte de façon statistique. Exemple : créer un tableau avec la récurrence d'un terme au fil d'un document.

ChatGPT peut analyser un texte en profondeur. Prompt : "Analyse le texte de ce fichier PDF, dresse un tableau des mots récurrents." © Capture d'écran

Archiver vos conversations avec ChatGPT

Code Interpreter permet à ChatGPT, si vous lui demandez, d'archiver votre conversation pour y revenir plus tard. Avec la consigne (qu'il est possible d'améliorer) "compresse l'ensemble de nos échanges ci-dessus dans un fichier texte pour y revenir plus tard", l'IA va alors lister l'ensemble de vos échanges dans un fichier txt. L'upload de ce fichier permet au chatbot de retrouver la mémoire et de reprendre la conversation là où vous en étiez avant l'archivage.

Comment archiver une conversation avec ChatGPT ? © Capture d'écran

Créer le code d'un jeu vidéo en Javascript

Comme l'indiquent plusieurs utilisateurs sur Twitter, Code Interpreter offre maintenant la possibilité de générer le code Javascript d'un jeu vidéo simple. Une description textuelle basique du gameplay et quelques instructions permettent à l'IA de générer la totalité du code source pour une exécution future, sur une plateforme dédiée (Code Interpreter ne peut pas exécuter du Javascript).