Google Bard disponible en France : quelles sont les nouveautés ?

Bard, la réponse de Google à ChatGPT, est disponible en Europe et au Brésil depuis ce jeudi 13 juillet 2023. Avec de nouvelles fonctionnalités majeures.

Le jour J est arrivé. Google annonce l'arrivée de Bard, son chatbot d'IA génératif en Europe et au Brésil. Le service est désormais disponible depuis ce jeudi 13 juillet 2023 en se connectant au service avec son compte Google. Selon les mots de la firme américaine, cette nouvelle étape est "l'expansion la plus importante de Bard à ce jour." L'IA de Google est maintenant accessible depuis la majorité des pays dans le monde. Elle peut communiquer dans plus de 40 langues dont "l'arabe, le chinois, l'allemand, l'hindi et l'espagnol" et le Français.

Jusqu'à présent Google avait refusé d'ouvrir Bard en Europe, très probablement pour des raisons réglementaires relatives à la protection des données. L'arrivée de Bard concorde très certainement avec la signature du nouvel accord de transfert transatlantique des données, le Data Privacy Framework, ratifié le 10 juillet dernier. La firme de Mountain View assure aujourd'hui avoir "engagé un dialogue avec des experts, des décideurs politiques et des régulateurs de la vie privée pour cette expansion." Google assure prendre en compte "les commentaires des utilisateurs" depuis le lancement de l'outil et s'engager à respecter "la vie privée et les données des personnes." Dans sa version française, Bard invite les utilisateurs à ne pas saisir d'informations "sensibles". "Des réviseurs humains peuvent traiter vos conversations (...) pour en évaluer la qualité", rappelle l'interface.

Les nouveautés de Bard

En parallèle de son ouverture dans plusieurs régions du globe, Google annonce plusieurs mises à jour majeures pour Bard. Les réponses de l'intelligence artificielle peuvent maintenant être écoutées dans la langue native du locuteur. Dans sa version anglaise, l'interface de Bard permet, comme celle de Bing AI, de personnaliser le ton et le style des réponses du chatbot. Cinq options sont disponibles : une réponse courte, simple, longue, professionnelle ou décontractée. Cette fonctionnalité devrait être étendue très prochainement à d'autres langues promet Google.

Côté ergonomie, l'interface de Bard devient beaucoup plus pratique à utiliser et ressemble de plus en plus à celle de ChatGPT. Il est maintenant possible d'épingler les conversations et de les renommer pour y revenir plus tard. Une fonctionnalité disponible en France. Google pense également aux développeurs. Depuis ce jeudi 13 juillet, exporter le code généré grâce à l'IA devient beaucoup plus simple. Bard supporte maintenant l'exportation vers Replit, en plus de Google Colab.

La multimodalité au rendez-vous

En parallèle, Google affirme sa volonté de rendre Bard accessible au grand public. Les réponses générées avec l'IA peuvent maintenant être partagées grâce à un lien public à vos contacts. Dans son interface, Bard intègre directement par défaut le partage Linkedin, Facebook, Twitter et Reddit. L'objectif est clair : favoriser le partage sur les réseaux sociaux pour faire connaître Bard au plus grand nombre.

Les fonctionnalités sociales de Google Bard. © Capture d'écran

Enfin, fonctionnalité notable, Bard commence à intégrer de la multimodalité en entrée. Il est désormais possible de soumettre une image dans le prompt d'entrée. L'ensemble des fonctionnalités de Google Lens sont ainsi intégrées directement dans l'IA. "Que vous souhaitiez obtenir plus d'informations sur une image ou simplement avoir de l'aide pour trouver une légende, vous pouvez désormais télécharger des images avec vos suggestions et Bard analysera la photo pour vous aider", détaille Google. Mauvaise nouvelle cependant, la fonctionnalité reste - pour le moment - réservée aux utilisateurs anglophones.