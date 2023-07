Des hacktivistes dénoncent la présence d'Orange et Société Générale à un sommet russe

Après un piratage, Cyber Resistance a dévoilé une liste des participants au sommet Russie-Afrique 2023, qui se tient du 27 au 28 juillet. Incriminée, Société Générale dément.

Ce 18 juillet, les membres du groupe d'hacktivistes Cyber Resistance ont révélé avoir piraté des fichiers liés au sommet Russie-Afrique 2023, qui se déroulera à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet. Ils ont notamment dévoilé un document Excel contenant la liste des participants au sommet. Dans cet événement dont le but est d'augmenter l'influence de Moscou en Afrique, 12 entreprises françaises seront représentées, en plus de la Chambre de commerce franco-russe, selon le document.

Et parmi ces entreprises, deux membres du CAC 40 se distinguent : Orange, via sa filiale Orange Libéria, et Société Générale. A chaque fois, un seul professionnel est présent. Initiative personnelle, présence validée par l'employeur ou information erronnée ? Interrogée par le JDN, la Société Générale nous a répondu : "Le collaborateur dont le nom apparaît dans ce fichier a été contacté, il ne participera pas au sommet et il n'avait pas l'intention d'y participer. De plus, le groupe Société Générale n'avait nullement l'intention de prendre part à ce sommet. La Société Générale se conforme au régime de sanctions appliquées à la Fédération Russe". Contacté également, Orange n'avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.