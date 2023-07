Genesis, l'IA de Google qui va écrire à la place des journalistes... en les imitant

Google présente actuellement Genesis, un outil capable d'écrire des articles de manière autonome, en reproduisant le ton de journalistes bien réels.

L'avenir de la presse passera-t-il par l'intelligence artificielle ? Google veut y croire puisque la firme américaine teste une technologie censée produire des articles d'actualité grâce à l'IA générative. Nom de code, selon nos informations : Genesis. Un nom corroboré par un article du New York Times.

Intégration à Wordpress et Arc Publishing

L'outil est en capacité de s'informer et d'écrire sur les événements en temps réel. Google voit cette technologie comme un assistant permettant aux journalistes d'automatiser des tâches récurrentes et de générer du texte de haute qualité basé sur des informations factuelles et récentes. Bard, le chatbot grand public de Google, peut déjà accéder à des informations en temps réel. Selon nos informations, Genesis s'appuiera sur des sources primaires, non journalistiques. L'outil permettra aux journalistes de réaliser une veille intelligente, automatiquement classée.

Une fois l'information sélectionnée dans le flux, le rédacteur pourra faire générer le contenu de l'article en brouillon directement par l'intelligence artificielle. Toujours selon nos informations, Google utiliserait Bard pour la génération. Genesis offrira la possibilité aux journalistes de changer le ton du générateur pour coller au type d'actualité demandé. De manière assez intelligente, l'outil est capable de reconnaître le ton adopté par un journaliste dans ses précédentes publications, pour le reproduire ensuite. Une fois le brouillon généré, une relecture sera obligatoire pour procéder à la publication. La première version de l'outil ne devrait pas inclure d'API, mais l'intégration devrait être possible directement avec Wordpress et Arc Publishing.

Une seconde version orientée business

Dans un but d'expérimentation, la technologie sera réservée, dans un premier temps, à un panel de clients défini. Côté pricing, Google réfléchit à distribuer gratuitement l'outil aux petits éditeurs et à demander une contribution aux grands groupes. La stratégie marketing de Google ne semble pas encore totalement établie. Enfin, selon nos informations, une seconde version de l'outil devrait être proposée aux professionnels du marketing. Cette variante orientée business serait capable de produire des articles, et des newsletters grâce à l'IA générative.