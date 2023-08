Des documents secret défense divulgués dans un forum de jeu vidéo font trembler l'armée

Les fans du jeu vidéo de guerre War Thunder, souvent professionnels du secteur, vont régulièrement trop loin. Dernière victime collatérale : Eurofighter.

Lorsque Gaijin Entertainment crée le jeu vidéo War Thunder en 2013, l'éditeur ouvre un forum dédié sur Internet pour inciter les échanges à travers sa future communauté. Dans ce jeu, point de magie ni de créatures fantastiques. Les joueurs incarnent des avions de chasse, des chars de combat et des navires de guerre. Et chaque équipement présent dans le jeu est une copie conforme de celui existant dans la réalité, insistent bien les équipes de développement. Les joueurs adorent ce réalisme, et les discussions sur le forum portent souvent sur les aspects techniques des machines. Mais en cas de désaccords, pour appuyer leurs propos, certains diffusent des documents... classifiés.

Pas plus tard que ce 29 août, un membre du forum fan de l'avion Typhoon version DA7 a diffusé un document classifié de 730 pages. On peut y découvrir toutes les caractéristiques de l'appareil de la firme Eurofighter, utilisé notamment par les armées allemande et britannique. Le fan ajoute en commentaire du document : "J'espère que ces informations vont pouvoir aider les développeurs à ajouter ce magnifique avion et ce de la meilleure manière possible. J'ai hâte de pouvoir le faire voler dans le jeu".

Moins de 20 minutes après ce post, un modérateur intervient et efface la publication en rappelant que la divulgation de documents classifiés sur le forum est un motif suffisant pour subir un bannissement. Cette règle a été ajoutée par Gaijin Entertainment car de tels incidents se sont multipliés dernièrement. Rien qu'au printemps dernier, pas moins de quatre documents classifiés concernant quatre équipements militaires différents ont été diffusés. Le premier concerne le Su-57 Felon, dernier avion de la firme Sukhoï, utilisé par l'armée russe, lors d'une dispute sur le canal dédié à l'appareil. Pour donner du poids à ses arguments, un joueur a diffusé un document classifié russe (traduit en anglais) détaillant les capacités furtives de l'avion, pourtant confidentielles.

Des faits identiques se sont répétés sur des discussions portant sur le char anglais Challenger, le chasseur F-16 et le F-15. Il est à noter qu'à chaque fois, le diffuseur de documents sensibles ne le fait pas dans le but de nuire, mais pour appuyer ses arguments lors d'une dispute, ou pour aider les développeurs.

Cette tendance à se jeter au nez des documents secret-défense amuse énormément les internautes, un mème a été créé pour illustrer ces leaks récurrents. De leur côté, les industriels de la Défense prennent la chose très au sérieux. Certaines entreprises du secteur commencent même à demander lors des entretiens de recrutement si les candidats jouent à War Thunder.