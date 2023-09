Cisco s'offre Splunk pour 28 milliards de dollars

L'équipementier met la main sur l'un des principaux spécialistes mondiaux du big data orientés observabilité. Un acteur qui fait partie des principales pépites américaines du domaine.

Cisco a historiquement pour habitude de se développer par croissance externe. Mais en se gardant bien de se tenir à l'écart des méga acquisitions. Une fois n'est pas coutume, l'équipementier réseau met la main sur Splunk pour un montant estimé à pas moins de 28 milliards de dollars en numéraire. L'opération sera réalisée par rachat d'actions.

Avec Splunk, Cisco met la main sur une plateforme big data orientée vers l'observabilité informatique. Une technologie qui vient compléter son activité de cybersécurité visant à accompagner ses clients dans l'anticipation des attaques informatiques. Au-delà de la sécurité informatique, l'offre de Splunk est également conçue pour analyser les logs en vue de résoudre tout problème susceptible d'apparaître au sein d'un système d'informations.

Une prime de 157 dollars par action

Selon les termes de l'accord d'acquisition, Cisco versera une prime de 157 dollars par action Splunk. Un niveau important lorsqu'on considère que la valeur Splunk a globalement oscillé entre 80 et 90 dollars depuis le début de l'année. Une information qui pourrait suggérer que Cisco n'était pas le seul acteur en lice en vue du rachat et que le groupe de San Jose a dû renchérir pour emporter l'opération. Pour mémoire, la capitalisation boursière de Cisco s'élève à 216 milliards de dollars au dernier pointage.

"Nos capacités combinées permettront de bâtir une plateforme de nouvelle génération dans la cybersécurité et l'observabilité basées sur l'IA"

"Nos capacités combinées permettront de bâtir une plateforme de nouvelle génération dans la cybersécurité et l'observabilité basées sur l'IA", déclare Chuck Robbins, président du conseil d'administration de Cisco. "De la détection et la réponse aux cybermenaces jusqu'à leur prédiction et leur prévention, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et résilientes." Et le président et CEO de Splunk, Gary Steele, d'ajouter : "L'union avec Cisco représente la prochaine phase du parcours de croissance de Splunk. Elle booste notre mission d'aider les organisations du monde entier à devenir plus résilientes, tout en offrant une valeur immédiate et convaincante à nos actionnaires."

Couvrant événements de sécurité et autres problèmes IT, la plateforme d'observabilité de Splunk vient compléter les offres de Cisco en matière de télémétrie réseau. L'ensemble permettra aux clients du nouveau groupe d'améliorer encore le monitoring de leurs données et de leurs applications.

Près de 4 milliards de CA pour Splunk

A l'issue de son exercice fiscal 2023 (clos au 31 janvier 2023), Splunk enregistre un chiffre d'affaires de 3,65 milliards de dollars, en hausse de 37% comparé à l'exercice précédent. Pour l'année 2024, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 3,925 et 3,95 milliards de dollars.

Les conseils d'administration des deux groupes ont d'ores et déjà approuvés l'acquisition. Ne reste plus qu'aux autorités financières de se prononcer sur sa validité. Dans leur communiqué commun, les deux sociétés tablent sur le troisième trimestre de l'année prochaine comme date butoir pour boucler l'opération.