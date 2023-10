Israël : des hackers russes et palestiniens en appui du Hamas

Le 7 octobre, Israël a été touché par la vague d'attentats la plus violente de son histoire. Des cybercriminels russes ont décidé d'aider les terroristes.

Ce dimanche, le 8 octobre 2023, alors que les forces de sécurité israéliennes étaient en train de traquer les terroristes infiltrés sur le territoire israélien et que les services de secours se déployaient pour retrouver des survivants, sur les chaines Telegram des cybercriminels russes, l'heure était au choix : aider ou ne pas aider le Hamas ? Un groupe a tranché. Killnet et ses partenaires comme Anonymous Sudan ont décidé de lancer une campagne de cyberattaques contre les entités israéliennes, étatiques ou non.

La première cible fut le site Internet du gouvernement qui fut mis hors ligne, la suivante a été le média The Jerusalem Post, puis le Shin Bet, le service de renseignement intérieur de l'Etat hébreu. Pour l'instant, Killnet et ses alliés ne mènent que des cyberattaques DDOS, leur but étant de mettre hors ligne des sites qui pourraient aider les Israéliens à s'informer sur la situation.

D'autres cyberattaques notables furent menées par un groupe de cybercriminels palestiniens du nom de Cyber Av3ger. Elles ont ciblé une centrale électrique et des entreprises travaillant dans le secteur de l'énergie, et ont eu pour conséquences une fuite de données et des perturbations sur le réseau électrique israélien. Ces cyberattaques ont été menées en parallèle des attentats terroristes, donc ces hackers palestiniens sont sûrement en relation avec le Hamas.

Pour ce qui est des cybercriminels russes, tous ne participent pas à la campagne de cyberattaques visant Israël. D'ailleurs, la Cyber Army of Russia a publié un communiqué condamnant les cyberattaques de Killnet et de ses alliés. D'autres hackers comme Threatsec ont décidé d'appuyer Israël en lançant des cyberattaques contre des infrastructures palestiniennes.