Qui est le lauréat du Prix Ivy 2024 du jeune dirigeant tech ?

François Vonthron a été récompensé par un jury composé de dirigeants de grands groupes IT. A 29 ans, il est à la tête d'une medtech qui commercialise une application de lutte contre les troubles de la dyslexie.

La 27e édition du Prix Ivy du jeune dirigeant français de la technologie a récompensé ce 15 octobre au Cercle de l'Union Interalliée à Paris François Vonthron. Ce diplômé de l'école Polytechnique a co-créé Poppins, une medtech qui commercialise une application d'entrainement musical et rythmique pour résorber les troubles de la dyslexie, validée par des essais cliniques auprès de 6 000 enfants. "Des fonds d'investissement du monde de la santé mais aussi des acteurs comme Sony, Warner ou encore Ubisoft nous accompagnent", souligne le CEO.

François Vonthron lors de la soutenance qui a précédé la délibération du jury. © JDN

Lancée en mars 2024, l'application est aujourd'hui utilisée par 4 000 enfants. "En France, vous avez entre 12 et 24 mois d'attente avant d'accéder à un orthophoniste. Sachant que le nombre de séances se limite à une ou deux maximum. Notre application permet une prise en charge précoce qui permet de déverrouiller cette barrière", commente François Vonthron. Le marché adressé ? A la fois l'Europe et les Etats-Unis. Un périmètre qui recouvre 4 millions d'enfants dyslexiques.

"Sachant que nous avons aussi pour vocation de cibler à terme des enfants touchés par d'autres types de comorbidités comme les troubles de la fonction de réactivité, l'autisme, le bégaiement ou encore la dysphasie. Tous ces troubles sont connexes et peuvent être traités en se basant sur nos techniques. Ce qui représente cette fois une population de 30 millions d'enfants en Europe et aux Etats-Unis."

Pierre Aussure, directeur général du cabinet Ivy Executive Search, remet son prix à François Vonthron. © JDN

"Le jury a particulièrement apprécié le fait que François Vonthron et ses équipes résolvent un enjeu sociétal. Il s'agit aussi d'un projet abouti en termes de chiffre d'affaires qui bénéficie malheureusement d'un marché énorme", commente Pierre Aussur, directeur général du cabinet Ivy Executive Search. "Il est parvenu à décrocher tous les certificats en termes de sécurité sociale et de mutuelle. Son produit sera pris en charge par les organismes sociaux."

De 50 salariés aujourd'hui, Poppins entend atteindre 140 personnes à horizon 2029. Son équipe est composé de médecins, d'orthophonistes, de psychomotriciens, d'ergothérapeutes, de pédopsychiatres… La société dispose de son propre studio de jeux vidéo.

François Vonthron était opposé à Salim El Houat, CEO et cofondateur de Mob-Energy (un concepteur et exploitant de container énergétique composé de batteries automobiles de seconde vie), ainsi qu'à Antoine Guyot, CEO et co-fondateur de Jimmy, qui développe et exploite des microréacteurs nucléaires.

Les membres du jury du Prix Ivy du jeune dirigeant français de la technologie. © JDN

Le jury du Prix Ivy du jeune dirigeant français de la technologie 2024 est composé de 18 dirigeants de d'entreprises de la tech basées en France :