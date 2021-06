Infographie : la bataille SEO des soldes d'été

Le 30 juin signe le retour des soldes. Et les acteurs du e-commerce espèrent tirer leur épingle du jeu en bénéficiant de visibilité SEO sur Google. Mais qui est le mieux placé ?

A l'approche des soldes, les grandes marques se livrent bataille pour grapiller les premières places sur Google. Ce rendez-vous prisé des internautes s'étalera sur un mois pour se terminer le 27 juillet 2021. Pour mettre en lumière cette lutte de visibilité, le JDN, en collaboration avec l'agence Smartkeyword, vous propose de découvrir une infographie exclusive sur les performances SEO des e-commerçants. Pour ce faire, notre partenaire s'est basé sur un échantillon de 25 000 mots-clés collectés via différents outils (Semrush, Google Search Console, Ranxplorer). Pour établir spécifiquement le classement des e-commerçants, une analyse hebdomadaire de 3 000 mots clés parmi les plus recherchés donne les grandes tendances par univers de produits.

Les plus grands acteurs du e-commerce comme Cdiscount, Zalando et But figurent parmi les sites les plus demandés. Cdiscount est incontestablement l'enseigne qui a su tirer le mieux profit de cette période, cumulant les excellentes positions dans les SERP et de ce fait, intégrant le Top 3 dans les secteurs High-Tech et Maison et le Top 5 dans le Sport et la Mode. En termes de répartition de la demande, c'est ce dernier qui mène la danse avec 40% du volume de recherches au total. Suivent les recherches génériques (comme les dates des soldes par exemple) qui représentent 20% et la maison avec 1,1 million de recherches, culminant à 15% du volume total. Le high-tech et le sport ne sont pas en reste, générant respectivement 10 et 5% des recherches effectuées durant la période des soldes.

Le secteur de la maison se démarque des autres au niveau des parts de marché détenues par But.fr (16,06%) et Conforama (12,65%), loin devant Cdiscount, qui réussira à récupérer 7,1% dans ce secteur. Contrairement au secteur high tech, où le top 3 est bien plus resserré avec en tête Cdiscount (9,70%), suivi par la Fnac (9,31%) et Darty (9,17%).