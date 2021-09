Google Search On 2021 : les nouveautés à retenir

L'IA MUM déployée un peu partout, de nouveaux encarts dans les snippets et Google Shopping… Le JDN vous résume les annonces de l'évènement search diffusé le 29 septembre au soir.

Diffusée en live sur Twitter et sur le site Searchon.withgoogle.com, l'édition 2021 de l'évènement Search On de Google a eu lieu le 29 septembre. Durant une quarantaine de minutes, les annonces de nouveautés se sont succédées, présentant les avancées récentes de la firme et modelant le futur du search. Voici ce qu'il fallait retenir.

MUM : Multitask Unified Mode davantage déployé

Dans les prochains mois, le modèle d'IA avancée de Google, MUM, déjà déployé sur le search, va s'intégrer de manière plus complète dans l'écosystème de la firme américaine (dans YouTube et Google Images notamment). Pour rappel, MUM, acronyme de Multitask Unified Model, est censé mieux comprendre le texte que les anciens modèles comme BERT. MUM est "multimodal", ce qui signifie qu'il comprend l'information à partir d'un texte mais aussi à partir d'une image, d'une vidéo et d'un son. Google Lens, l'application de recherche par photo, bénéficiera de MUM dès le début de l'année prochaine.

Using our AI system known as MUM short for Multitask Unified Mode we'll make it possible in the coming months to combine words and images using Google Lens to better find what you're looking for, such as [socks with this pattern]. Learn more: https://t.co/gAI2iLqkok pic.twitter.com/jDLMsRjBS0 — Google SearchLiaison (@searchliaison) September 29, 2021

Ce n'est pas la seule annonce faite sur l'IA avancée du géant américain. Google va être capable de comprendre un besoin visuel dans une recherche et d'adapter les résultats en fonction. L'exemple pris dans la conférence était celle de la recherche "Puddle pouring ideas" qui affichait des résultats organiques et des images étendues, comme dans le tweet ci-dessous.

Available now in the US, Search has a new look for topics where people are looking for visual inspiration, such as "Halloween decorating ideas" or "puddle pouring ideas." Learn more: https://t.co/gAI2iLqkok pic.twitter.com/8fhbMAWuLb — Google SearchLiaison (@searchliaison) September 29, 2021

MUM va également tirer profit des vidéos. Jusqu'à présent, l'IA pouvait identifier des moments clés dans les vidéos comme les étapes d'une recette de cuisine par exemple. Aujourd'hui, l'IA est capable d'identifier des sujets relatifs à celui d'une vidéo, même s'ils ne sont pas mentionnés explicitement dans la vidéo.

Enrichissement de la SERP

Parmi de nombreuses autres annonces, Google a évoqué le lancement dans les mois à venir de trois nouveaux encarts dans les SERP : Things to know, Refine this search et Broaden this search. Things to know permettra d'explorer les sujets plus en profondeur en découvrant des sous thèmes connexes à la recherche. Refine this search et Broaden this search permettront quant à eux d'affiner ou d'élargir une recherche.

"Things to know" is a new feature launching in coming months allowing you to explore topics by seeing related subtopics. For example, acrylic painting shows subtopic of "Using household items" & selecting that connects you to helpful content on the web: https://t.co/gAI2iLqkok pic.twitter.com/v5P1MSFf1T — Google SearchLiaison (@searchliaison) September 29, 2021

Le développement de Google Lens et Shopping

Google Lens qui permet de retrouver et d'acheter un objet vu lors d'une recherche, permettra bientôt (aucune date n'est précisée à ce jour) aux utilisateurs d'iOs d'effectuer une recherche par image sans quitter la page en cours. Par ailleurs, Google tease l'arrivée de Google Lens sur Chrome desktop, toujours sans fournir de date de sortie.

For shopping queries, Google Lens will make it easier to instantly shop what you see on a page from the Google app on iOS and from Google Chrome, coming soon. Learn more: https://t.co/EjSB2nJDMh pic.twitter.com/eDL7TXltug — Google SearchLiaison (@searchliaison) September 29, 2021

Google Shopping évolue aussi dès ce 29 septembre en intégrant d'autres informations de l'écosystème de Google, à savoir une carte issue de Google Maps proposant des magasins à proximité, des vidéos en lien avec le terme de la recherche… Tout cela est issu du Google Shopping Graph, un modèle d'IA capable de recouper un ensemble d'informations sur les produits, annoncé lors de la conférence Google I/O en mai 2021.

Our Shopping Graph database of more than 24 billion listings is also powering a more browseable shopping experience in Google Search, beginning today. Learn more: https://t.co/EjSB2nJDMh pic.twitter.com/kYN6sWqogV — Google SearchLiaison (@searchliaison) September 29, 2021

Une meilleure vérification de l'information

Enfin, Google annonce agrandir l'encart About this result afin d'améliorer la vérification des informations apportées. Prévue pour un lancement dans les semaines à venir, cette évolution de la fonctionnalité permettra d'apporter d'autres données sur la ou les sources d'informations et donc la véracité du contenu délivré par le moteur de recherche. Cette évolution affichera également la façon dont un site se décrit lui-même mais aussi comment les autres sites parlent de cette marque.