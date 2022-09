SEO Square se tiendra en ligne les 18 et 19 octobre

Plus de 4 000 professionnels du search marketing sont attendus à cet événement virtuel gratuit qui mixe search et content marketing.

"Atteindre le meilleur ROI grâce aux techniques SEO & content les + efficaces". Evidemment la promesse est alléchante, elle est celle de l'événement SEO Square, dont le JDN est partenaire, qui se tiendra gratuitement en ligne les 18 et 19 octobre.

Encore faut-il la tenir cette promesse. Pour cela, l'événement a planifié 11 conférences réparties sur les deux journées, et mise sur la qualité de ses intervenants. Quelques exemples ? Olivier Andrieu, que l'on ne présente plus aux professionnels du SEO, ouvrira le bal avec son "Fact-checking" du référencement naturel. Exit les "désinformations, idées reçues et approximations" qui polluent une stratégie SEO. Suivra notamment dans la journée la table ronde "Comment construire une dream team SEO x Content !", avec la participation de l'ancienne responsable de la rubrique SEO du Journal du Net Marjolaine Tasset, devenue digital content manager de BNP Paribas Real Estate. L'après-midi, les internautes pourront notamment apprendre "Comment optimiser la performance de son SEO international" en écoutant le duo composé de Jean D'Alessandro, co-fondateur de Web Solution Way et de Corentin Mirande, country manager Canada de Semji, organisateur de l'événement.

Et le lendemain alors ? Encore un programme dense, avec entre autres "Stratégie de mots-clés : avez-vous les moyens de vos ambitions ?", un workshop "10 astuces pour gagner du temps sur l'optimisation de vos contenus au quotidien" ou encore "Blogging : De la recherche de mots-clés à la génération de leads". Pour en savoir plus sur l'agenda complet est les intervenants, tout est là ! Pour s'inscrire, c'est à la même adresse.