Spécialiste de la gestion des interactions clients, Fullwhere lève 1,3 million d'euros

Cette start-up française regroupe sur une même interface toutes les interactions clients et propose des réponses personnalisées via l'intelligence artificielle.

Fondée début 2022, Fullwhere annonce ce 5 juin lever 1,3 million d'euros en auprès de Kima Ventures, Aonia VC, ZEBOX Ventures et de quelques business angels. Il s'agit du premier tour de table de cette start-up française qui a développé un logiciel SaaS pour centraliser et analyser toutes les interactions entre une entreprise et ses clients.

"Aujourd'hui, il existe de très nombreuses façons pour les clients de communiquer avec une marque : les avis, les mails, les formulaires de contact, les commentaires sur les réseaux sociaux, les enquêtes de satisfaction… Nous centralisons toutes ces formes de communication sur une même plateforme", explique Thomas Haim, fondateur.

Une dizaine de recrutements

Fullwhere promet aux équipes marketing et support de ses clients des gains de productivité grâce à des réponses rapides, pertinentes et personnalisées. Des réponses parfois directement rédigées et envoyées par l'intelligence artificielle : "On scinde les interactions clients en deux catégories : les engageantes et les non engageantes. Pour la première catégorie, l'IA répond directement. Pour la seconde, elle suggère des réponses personnalisées selon les préférences de l'entreprise : tutoiement ou vouvoiement, ton du message conventionnel ou léger, choix de la bonne formule de politesse...", détaille le dirigeant.

La solution développée par Fullwhere a notamment séduit McDonald's, Paris Society ou encore les magasins U. La levée de fonds devra lui permettre de conquérir de nouveaux clients via des investissements sur le produit. "Aujourd'hui, on est une dizaine. On sera dans doute une vingtaine d'ici la fin d'année. On va surtout renforcer les équipes tech pour améliorer la plateforme afin de cibler les secteurs du retail, de la santé et de la restauration", annonce Thomas Haim.