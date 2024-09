Etude : comment les start-up se sont emparées de l'IA

Une étude publiée par Hubspot nous apprend notamment que les start-up utilisent l'intelligence artificielle principalement pour la segmentation et le ciblage de clientèle.

Un peu plus de 18 mois après l'avènement de ChatGPT, on sait que l'intelligence artificielle fait désormais partie du quotidien des start-up. Mais de quelle manière exactement ? Une étude publiée en mars 2024 par Hubspot permet de comprendre comment les start-up se sont emparées de l'IA pour leur stratégie go to market, c'est-à-dire leur stratégie qui permet d'identifier un public cible, un plan marketing et une stratégie de vente.

Pour réaliser cette étude, Hubspot, une société américaine qui développe des logiciels BtoB dédiés au marketing et au service client, a interrogé plus de 1 000 start-up en phase de démarrage (de l'amorçage à la série B) provenant de 21 pays. Premier enseignement délivré par l'étude, ce ne sont pas que les start-up tech qui utilisent l'intelligence artificielle pour leur stratégie go to market. Si c'est bien le cas pour 83% des start-up "technologie de l'information/logiciels", ça l'est aussi pour 70% des start-up "loisirs et hôtellerie" – un pourcentage supérieur aux fintechs (69%) ! – ou encore pour 65% des start-up "construction".

Sans surprise, les start-up "technologie de l'information/logiciels" sont celles qui utilisent le plus l'IA. © Hubspot

L'étude dévoile également quelles sont les tâches pour lesquelles les entreprises utilisent le plus l'IA. 51% des start-up l'utilisent pour le ciblage et la segmentation de clientèle, 46% pour la personnalisation de contenu marketing et 39% pour une meilleure compréhension du parcours de leurs clients.

51% des start-up utilisent l'IA pour le ciblage et la segmentation de clientèle. © Hubspot

Interrogées sur les avantages permis par l'IA, voici les deux principales réponses plébiscitées par les start-up : 57% d'entre elles estiment que l'intelligence artificielle augmente le taux de conversion des clients et 52% assurent qu'elle améliore l'engagement des clients.

Les bénéfices de l'IA selon les start-up interrogées. © Hubspot

D'autres chiffres intéressants sont également mis en avant. 42% des start-up confient recourir à l'intelligence artificielle pour élaborer des stratégies de pricing personnalisées. Dans le domaine de l'expérience client, 38% déclarent avoir mis en place un chatbot pour fournir un support client instantané.

Seulement 40% des start-up françaises prévoient d'embaucher des employés supplémentaires avec une expertise en IA au cours de l'année prochaine. © Hubspot

Enfin, 66% des fondateurs prévoient d'embaucher des employés supplémentaires avec une expertise en IA au cours de l'année prochaine (seulement 40% pour les start-up françaises).