Formality, spécialiste de la gestion de contrats, lève 8 millions d'euros

Un financement qui permettra notamment à la start-up de recruter une dizaine de collaborateurs et de se lancer aux Etats-Unis en 2025.

Premier tour de table pour Formality. Fondée en 2023, cette start-up française spécialiste de la gestion des contrats clients et fournisseurs annonce ce 2 octobre lever 8 millions d'euros auprès de Partech et Serena Capital. Le financement est complété par un emprunt de 2,4 millions d'euros contracté auprès de la BPI.

"9% des revenus des entreprises sont menacés par la mauvaise gestion des contrats clients et 60% des contrats fournisseurs sont renouvelés automatiquement sans prise de décision", assure Eliott Reilhac, CEO et co-fondateur. Pour "sécuriser les revenus des entreprises" et les aider à "maitriser leurs coûts", Formality a déployé une plateforme de gestion intelligente des contrats.

Cette plateforme est connectée avec les outils internes des clients de la start-up (comme Slack ou encore Docusign), ce qui permet à Formality de centraliser tous les contrats fournisseurs et clients d'une entreprise sur une même interface. "On est ensuite capable de ressortir rapidement les éléments clefs d'un contrat grâce à l'IA : les dates d'un contrat, son montant, les entreprises concernées et les conditions de résiliation. Par ailleurs, des alertes sont envoyées quand le renouvellement d'un contrat approche", explique le dirigeant. "L'idée, c'est que Formality devienne le deuxième cerveau du directeur juridique".

12 000 euros pour un abonnement annuel

La start-up a également développé un chatbot interne à la plateforme qui traite à la fois des requêtes qui portent sur un contrat précis (comme par exemple ses conditions de résiliation) et sur l'ensemble des contrats (comme par exemple une liste de tous les contrats qui se renouvellent dans les six prochains mois).

Le service de Formality est accessible via un abonnement annuel de 12 000 euros. Un tarif qui inclut dix licences utilisateurs et un accès à toutes les fonctionnalités. Cette formule a séduit une dizaine de clients, dont Electra, Lifen ou encore Resilience. "Nos clients ont entre 50 et 1000 employés et proviennent de secteurs variés. Mais il est vrai que des secteurs comme l'immobilier ou la santé sont particulièrement concernés par la gestion des contrats, tout comme les entreprises franchisées".

La levée de fonds devra permettre à Formality d'augmenter significativement le nombre de ses clients : "On en vise une centaine d'ici les six prochains mois", annonce avec ambition Eliott Reilhac. "On souhaite également se lancer aux Etats-Unis dès 2025 et recruter une dizaine de collaborateurs". Trois types de profil sont ciblés : des customer success, des sales et des profils marketing.