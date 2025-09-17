Blast, d'Anthony Bourbon, permet à ses membres d'investir dans les start-up de Y Combinator

Le célèbre incubateur californien a notamment révélé Airbnb, Stripe, Reddit, Twitch ou encore Dropbox.

Joli coup pour Blast. Le club d'investissement fondé par Anthony Bourbon et Samuel Guez annonce ce 17 septembre une collaboration avec les start-up de Y Combinator : ses 10 000 membres peuvent investir dans les jeunes pousses issues du célèbre incubateur californien et sélectionnées par l'équipe de Blast.

Si cette annonce est rendue publique ce 17 septembre, elle est en réalité effective depuis plusieurs mois. En effet, les membres de Blast ont déjà eu l'opportunité de rentrer au capital des jeunes pousses de deux promotions de Y Combinator (une fois par trimestre, l'incubateur sélectionne une centaine de ses start-up dans lesquelles il est possible d'investir).

"Y Combinator est le meilleur filtre de la planète pour repérer les futurs géants ! C'est du très solide : 6 % de leurs start-up deviennent des licornes et les investisseurs réalisent en moyenne un multiple de 10,5", se réjouit Anthony Bourbon. L'incubateur a notamment accompagné Airbnb, Stripe, Reddit, Twitch ou encore Dropbox. "Normalement, les entreprises incubées là-bas sont impossibles d'accès pour un investisseur particulier, à moins d'être très riche et ultra connecté. Nos membres peuvent y accéder avec des petits tickets".

Investissement à partir de 1 000 euros

Dans le détail, ils doivent investir un minimum de 1 000 euros par promotion (c'est-à-dire 1 000 euros qui peuvent être répartis dans plusieurs start-up). "Ils pourront multiplier leurs lignes en ayant l'espoir de trouver la pépite qui rentabilisera leur investissement", poursuit Anthony Bourbon. Le principe reste le même : Blast prend une commission si les investissements de ses membres génèrent une plus-value (en plus des divers frais d'adhésion et de fonctionnement). A noter que les membres peuvent investir dans les start-up de Y Combinator avant la présentation de leur pitch auprès des autres investisseurs.

Pour rappel, Blast a été fondé en 2022 et a investi plus de 200 millions d'euros depuis sa création. Le club d'investissement a des participations chez Noota ou encore Finovox et prévoit de doubler son rythme d'investissement en 2026.