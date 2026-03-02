Les start-up françaises ont levé 366 millions d'euros en février

Raphael Hazan

Février s'est avéré assez calme en termes de financement pour la French tech. A l'issue du mois le plus court de l'année, les jeunes pousses tricolores ont levé 366 millions d'euros, contre 294 millions d'euros en février 2025. 34 tours de table ont été recensés (contre 45 l'année dernière à la même période).

Côté secteurs, la medtech arrive en tête avec 103 millions d'euros récoltés en 5 levées de fonds. Derrière, la biotech/greentech (84 millions d'euros ; 7 opérations) et l'e-RH (69 millions d'euros ; 3 opérations) complètent le podium. Certains secteurs sont restés à l'arrêt comme le retail, le Web 3 ou encore les mobilités qui n'ont pas enregistré la moindre levée de fonds.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en février 2026
Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations
Medtech 102,7 28,06% 5
Biotech / Greentech 84,5 23,09% 7
e-RH 69,4 18,96% 3
Cybersécurité 42 11,47% 1
Fintech 18 4,92% 3
Intelligence artificielle 9,74 2,66% 3
Cloud 9,3 2,54% 2
Adtech / Martech / Publishers 3,2 0,87% 1
Proptech 0,4 0,11% 1
Foodtech 0,28 0,08% 1
Autres 26,5 7,24% 7
Total général 366,02 100,00% 34

Contrairement au mois de janvier où Pennylane et Harmattan AI avaient fait sauter la banque (346 millions d'euros à elles deux), aucun méga tour n'a eu lieu en février. De belles levées de fonds sont toutefois à signaler. DentalMonitoring, qui tente d'injecter de l’IA dans les soins orthodontiques, a obtenu 84 millions d'euros. De son côté, Naboo a rassemblé 59 millions d'euros pour sa plateforme d'événementiel en entreprise.

Les levées de fonds de février 2026
Entreprise Montant Investisseurs Secteur
Dentalmonitoring 84 Lazard Elaia Capital, ISALT Medtech
Naboo 58,8 Lightspeed Venture Partners, Notion Capital, ISAI, Ternel e-RH
GitGuardian 42 Insight Partners, Quadrille Capital, Eurazeo, Sapphire Ventures, Balderton Capital, Bpifrance Cybersécurité
Vizzia 30 Headline, 50 Partners Capital Biotech / Greentech
Verley 25 Alven, Founders Future, Sofinnova Investments, Blast.Club, Sparkfood, Captech Santé Nutrition Biotech / Greentech
Meelo 14 Isalt Fintech
Bobine 13 Axeleo, UI investissement, Angelor, CA Création, CACF Capital Innovation Biotech / Greentech
Lifeaz 13 BNP Paribas Développement, Go Capital, Mirova, Mutuelles Impact Medtech
MyC 10 Hi Inov, Elaia, OSS Ventures, iXO Private Equity e-RH
Linkup 8,4 Gradient Ventures, Elaia, Leblon Capital, Weekend Fund, Axeleo Capital, Motier Ventures, Business Angels Intelligence artificielle
Ubees 8 Starquest, Capagro, Newtree Impact Biotech / Greentech
Firecell 7,9 Matterwave Ventures, Bpifrance, Qbic, Cogito Capital Partners Cloud
Isybot 7 Supernova Invest, BPIFrance investissement, CEA Investissement, Socomore Ventures, Scientipôle Capital, Karot Capital, Saint Gobain Autres
Geolinks Services 6 Calderion, Bpifrance, BRGM Invest, InnoEnergy Autres
Dionymer 5,5 UI Investissement, BNP Paribas Développement, Bpifrance, Naco Biotech / Greentech
Skydrone Robotics 3,8 Provence Angels, Paris Business Angels, PSBA, Inext, Investessor, Défense Angels, Aerospace Angels, FFI Invest Autres
GETINSIDE 3,2 La Poste Ventures, Swiss Post Ventures, 50 Partners, Founders Future, Clover Adtech / Martech / Publishers
Archimed 3 Bpifrance, IRD Invest Autres
Pgp Farmer 3 Business angels Medtech
Eclore actuators 3 Bpifrance Amorçage Industriel, UI Investissement, Sodero, Pays de la Loire Participations, Défense angels Autres
Rivage 2,6 Partech, Business Angels Fintech
DermaScan 2,5 Techmind, Ring capital, Kima Ventures,199 Ventures, Hexa, Business Angels Medtech
The 8 Impact 2 Collateral Good, Bpifrance, Makesense Biotech / Greentech
Solaya 1,7 Betaworks, Bpifrance Investissement, Business Angels Autres
Weytop 1,4 Ewak, Effirom, HDB Holding, BLV Invest Cloud
Stairling 1,4 Side Angels, One Green Fintech
Revolty 1 Hexa (WYVE), 50 Partners Capital, Business Angels Biotech / Greentech
Numalis 0,84 574 Invest Intelligence artificielle
Desk 0,6 Baluchon, Business angels, Existing clients, Family offices e-RH
OOrion 0,5 Bartimeus, Tkt Holding, Business Angels Intelligence artificielle
Moneyshape 0,4 Business Angels Proptech
Linkeat 0,28 Kolibri crowdfunding Foodtech
MadeForMed 0,2 Crowdfunding Medtech

 A noter que la biotech/greentech a été le secteur le plus actif du mois avec 7 levées de fonds.  