Les start-up françaises ont levé 366 millions d'euros en février

Un total atteint en 34 opérations. La medtech, la biotech/greentech et l'e-RH ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.

Février s'est avéré assez calme en termes de financement pour la French tech. A l'issue du mois le plus court de l'année, les jeunes pousses tricolores ont levé 366 millions d'euros, contre 294 millions d'euros en février 2025. 34 tours de table ont été recensés (contre 45 l'année dernière à la même période).

Côté secteurs, la medtech arrive en tête avec 103 millions d'euros récoltés en 5 levées de fonds. Derrière, la biotech/greentech (84 millions d'euros ; 7 opérations) et l'e-RH (69 millions d'euros ; 3 opérations) complètent le podium. Certains secteurs sont restés à l'arrêt comme le retail, le Web 3 ou encore les mobilités qui n'ont pas enregistré la moindre levée de fonds.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en février 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Medtech 102,7 28,06% 5 Biotech / Greentech 84,5 23,09% 7 e-RH 69,4 18,96% 3 Cybersécurité 42 11,47% 1 Fintech 18 4,92% 3 Intelligence artificielle 9,74 2,66% 3 Cloud 9,3 2,54% 2 Adtech / Martech / Publishers 3,2 0,87% 1 Proptech 0,4 0,11% 1 Foodtech 0,28 0,08% 1 Autres 26,5 7,24% 7 Total général 366,02 100,00% 34

Contrairement au mois de janvier où Pennylane et Harmattan AI avaient fait sauter la banque (346 millions d'euros à elles deux), aucun méga tour n'a eu lieu en février. De belles levées de fonds sont toutefois à signaler. DentalMonitoring, qui tente d'injecter de l’IA dans les soins orthodontiques, a obtenu 84 millions d'euros. De son côté, Naboo a rassemblé 59 millions d'euros pour sa plateforme d'événementiel en entreprise.

Les levées de fonds de février 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Dentalmonitoring 84 Lazard Elaia Capital, ISALT Medtech Naboo 58,8 Lightspeed Venture Partners, Notion Capital, ISAI, Ternel e-RH GitGuardian 42 Insight Partners, Quadrille Capital, Eurazeo, Sapphire Ventures, Balderton Capital, Bpifrance Cybersécurité Vizzia 30 Headline, 50 Partners Capital Biotech / Greentech Verley 25 Alven, Founders Future, Sofinnova Investments, Blast.Club, Sparkfood, Captech Santé Nutrition Biotech / Greentech Meelo 14 Isalt Fintech Bobine 13 Axeleo, UI investissement, Angelor, CA Création, CACF Capital Innovation Biotech / Greentech Lifeaz 13 BNP Paribas Développement, Go Capital, Mirova, Mutuelles Impact Medtech MyC 10 Hi Inov, Elaia, OSS Ventures, iXO Private Equity e-RH Linkup 8,4 Gradient Ventures, Elaia, Leblon Capital, Weekend Fund, Axeleo Capital, Motier Ventures, Business Angels Intelligence artificielle Ubees 8 Starquest, Capagro, Newtree Impact Biotech / Greentech Firecell 7,9 Matterwave Ventures, Bpifrance, Qbic, Cogito Capital Partners Cloud Isybot 7 Supernova Invest, BPIFrance investissement, CEA Investissement, Socomore Ventures, Scientipôle Capital, Karot Capital, Saint Gobain Autres Geolinks Services 6 Calderion, Bpifrance, BRGM Invest, InnoEnergy Autres Dionymer 5,5 UI Investissement, BNP Paribas Développement, Bpifrance, Naco Biotech / Greentech Skydrone Robotics 3,8 Provence Angels, Paris Business Angels, PSBA, Inext, Investessor, Défense Angels, Aerospace Angels, FFI Invest Autres GETINSIDE 3,2 La Poste Ventures, Swiss Post Ventures, 50 Partners, Founders Future, Clover Adtech / Martech / Publishers Archimed 3 Bpifrance, IRD Invest Autres Pgp Farmer 3 Business angels Medtech Eclore actuators 3 Bpifrance Amorçage Industriel, UI Investissement, Sodero, Pays de la Loire Participations, Défense angels Autres Rivage 2,6 Partech, Business Angels Fintech DermaScan 2,5 Techmind, Ring capital, Kima Ventures,199 Ventures, Hexa, Business Angels Medtech Eclore actuators 2 Bpifrance, UI investissement, Sodero, Pays de la Loire Participations, Defense Angels Autres The 8 Impact 2 Collateral Good, Bpifrance, Makesense Biotech / Greentech Solaya 1,7 Betaworks, Bpifrance Investissement, Business Angels Autres Weytop 1,4 Ewak, Effirom, HDB Holding, BLV Invest Cloud Stairling 1,4 Side Angels, One Green Fintech Revolty 1 Hexa (WYVE), 50 Partners Capital, Business Angels Biotech / Greentech Numalis 0,84 574 Invest Intelligence artificielle Desk 0,6 Baluchon, Business angels, Existing clients, Family offices e-RH OOrion 0,5 Bartimeus, Tkt Holding, Business Angels Intelligence artificielle Moneyshape 0,4 Business Angels Proptech Linkeat 0,28 Kolibri crowdfunding Foodtech MadeForMed 0,2 Crowdfunding Medtech

A noter que la biotech/greentech a été le secteur le plus actif du mois avec 7 levées de fonds.