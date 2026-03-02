Les start-up françaises ont levé 366 millions d'euros en février
Un total atteint en 34 opérations. La medtech, la biotech/greentech et l'e-RH ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.
Février s'est avéré assez calme en termes de financement pour la French tech. A l'issue du mois le plus court de l'année, les jeunes pousses tricolores ont levé 366 millions d'euros, contre 294 millions d'euros en février 2025. 34 tours de table ont été recensés (contre 45 l'année dernière à la même période).
Côté secteurs, la medtech arrive en tête avec 103 millions d'euros récoltés en 5 levées de fonds. Derrière, la biotech/greentech (84 millions d'euros ; 7 opérations) et l'e-RH (69 millions d'euros ; 3 opérations) complètent le podium. Certains secteurs sont restés à l'arrêt comme le retail, le Web 3 ou encore les mobilités qui n'ont pas enregistré la moindre levée de fonds.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Medtech
|102,7
|28,06%
|5
|Biotech / Greentech
|84,5
|23,09%
|7
|e-RH
|69,4
|18,96%
|3
|Cybersécurité
|42
|11,47%
|1
|Fintech
|18
|4,92%
|3
|Intelligence artificielle
|9,74
|2,66%
|3
|Cloud
|9,3
|2,54%
|2
|Adtech / Martech / Publishers
|3,2
|0,87%
|1
|Proptech
|0,4
|0,11%
|1
|Foodtech
|0,28
|0,08%
|1
|Autres
|26,5
|7,24%
|7
|Total général
|366,02
|100,00%
|34
Contrairement au mois de janvier où Pennylane et Harmattan AI avaient fait sauter la banque (346 millions d'euros à elles deux), aucun méga tour n'a eu lieu en février. De belles levées de fonds sont toutefois à signaler. DentalMonitoring, qui tente d'injecter de l’IA dans les soins orthodontiques, a obtenu 84 millions d'euros. De son côté, Naboo a rassemblé 59 millions d'euros pour sa plateforme d'événementiel en entreprise.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Dentalmonitoring
|84
|Lazard Elaia Capital, ISALT
|Medtech
|Naboo
|58,8
|Lightspeed Venture Partners, Notion Capital, ISAI, Ternel
|e-RH
|GitGuardian
|42
|Insight Partners, Quadrille Capital, Eurazeo, Sapphire Ventures, Balderton Capital, Bpifrance
|Cybersécurité
|Vizzia
|30
|Headline, 50 Partners Capital
|Biotech / Greentech
|Verley
|25
|Alven, Founders Future, Sofinnova Investments, Blast.Club, Sparkfood, Captech Santé Nutrition
|Biotech / Greentech
|Meelo
|14
|Isalt
|Fintech
|Bobine
|13
|Axeleo, UI investissement, Angelor, CA Création, CACF Capital Innovation
|Biotech / Greentech
|Lifeaz
|13
|BNP Paribas Développement, Go Capital, Mirova, Mutuelles Impact
|Medtech
|MyC
|10
|Hi Inov, Elaia, OSS Ventures, iXO Private Equity
|e-RH
|Linkup
|8,4
|Gradient Ventures, Elaia, Leblon Capital, Weekend Fund, Axeleo Capital, Motier Ventures, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Ubees
|8
|Starquest, Capagro, Newtree Impact
|Biotech / Greentech
|Firecell
|7,9
|Matterwave Ventures, Bpifrance, Qbic, Cogito Capital Partners
|Cloud
|Isybot
|7
|Supernova Invest, BPIFrance investissement, CEA Investissement, Socomore Ventures, Scientipôle Capital, Karot Capital, Saint Gobain
|Autres
|Geolinks Services
|6
|Calderion, Bpifrance, BRGM Invest, InnoEnergy
|Autres
|Dionymer
|5,5
|UI Investissement, BNP Paribas Développement, Bpifrance, Naco
|Biotech / Greentech
|Skydrone Robotics
|3,8
|Provence Angels, Paris Business Angels, PSBA, Inext, Investessor, Défense Angels, Aerospace Angels, FFI Invest
|Autres
|GETINSIDE
|3,2
|La Poste Ventures, Swiss Post Ventures, 50 Partners, Founders Future, Clover
|Adtech / Martech / Publishers
|Archimed
|3
|Bpifrance, IRD Invest
|Autres
|Pgp Farmer
|3
|Business angels
|Medtech
|Eclore actuators
|3
|Bpifrance Amorçage Industriel, UI Investissement, Sodero, Pays de la Loire Participations, Défense angels
|Autres
|Rivage
|2,6
|Partech, Business Angels
|Fintech
|DermaScan
|2,5
|Techmind, Ring capital, Kima Ventures,199 Ventures, Hexa, Business Angels
|Medtech
|Eclore actuators
|2
|Bpifrance, UI investissement, Sodero, Pays de la Loire Participations, Defense Angels
|Autres
|The 8 Impact
|2
|Collateral Good, Bpifrance, Makesense
|Biotech / Greentech
|Solaya
|1,7
|Betaworks, Bpifrance Investissement, Business Angels
|Autres
|Weytop
|1,4
|Ewak, Effirom, HDB Holding, BLV Invest
|Cloud
|Stairling
|1,4
|Side Angels, One Green
|Fintech
|Revolty
|1
|Hexa (WYVE), 50 Partners Capital, Business Angels
|Biotech / Greentech
|Numalis
|0,84
|574 Invest
|Intelligence artificielle
|Desk
|0,6
|Baluchon, Business angels, Existing clients, Family offices
|e-RH
|OOrion
|0,5
|Bartimeus, Tkt Holding, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Moneyshape
|0,4
|Business Angels
|Proptech
|Linkeat
|0,28
|Kolibri crowdfunding
|Foodtech
|MadeForMed
|0,2
|Crowdfunding
|Medtech
A noter que la biotech/greentech a été le secteur le plus actif du mois avec 7 levées de fonds.