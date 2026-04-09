Portées par AMI Labs, les start-up françaises ont levé 1,84 milliard d'euros en mars

Raphael Hazan

Portées par AMI Labs, les start-up françaises ont levé 1,84 milliard d'euros en mars L'intelligence artificielle, l'énergie et la fintech arrivent en tête des secteurs. Au total, 51 opérations ont été recensées, dont cinq méga tours.

Après un début d'année délicat, le financement de la French retrouve des couleurs. En mars, les jeunes pousses tricolores ont récolté 1,84 milliard d'euros à travers 51 tours de table. Il s'agit du mois le plus prolifique de l'écosystème en 2026, à la fois en montant et en nombre d'opérations. A la même période en 2025, elles n'avaient levé que 359 millions d'euros.

Si l'écosystème s'est approché des 2 milliards d'euros levés, il le doit en grande partie à AMI Labs. La start-up de Yann LeCun, qui veut révolutionner l'IA avec des world models, a levé 890 millions d'euros avant même de dévoiler le moindre produit. Avec cette (très) grosse levée de fonds, l'intelligence artificielle arrive logiquement en tête des secteurs (916,5 millions d'euros ; 6 opérations). Derrière, l'énergie (183 millions d'euros ; 3 opérations) et la fintech (108,5 millions d'euros ; 4 opérations) complètent le podium.

Les secteurs ayant levé le plus de fonds en mars 2026
Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations
Intelligence artificielle 916,5 49,79% 6
Energie 183 9,94% 3
Fintech 108,5 5,89% 4
Medtech 86,4 4,69% 10
Cybersécurité 54,2 2,94% 4
Proptech 45 2,44% 1
Web3 42,9 2,33% 2
Foodtech 27 1,47% 2
Big Data 21,5 1,17% 1
Biotech / Greentech 20 1,09% 2
Retail 5 0,27% 2
Legaltech 4,1 0,22% 2
Autres 326,6 17,74% 12
Total général 1840,7 100,00% 51

Même si l'on met de côté le joli tour de table d'AMI Labs, mars reste un mois très dynamique pour les start-up françaises. Au total, cinq méga tours ont été recensés. La pépite du quantique Pasqal a levé 170 millions d'euros. Hynaero a rassemblé 117 millions d'euros pour construire son bombardier d'eau tandis que Calogena a obtenu 100 millions d'euros pour développer ses mini-réacteurs nucléaires. Enfin, l'assurtech Alan a également levé 100 millions d'euros.

Les levées de fonds de mars 2026
Entreprise Montant Investisseurs Secteur
AMI Labs 890 Cathay Innovation, Greycroft Partners, HV Capital, Hiro Capital, Bezos Expeditions, New Legacy Ventures, Temasek, Softbank Ventures Asia, Alpha Intelligence Capital, Bpifrance, Association Familiale Mulliez, Groupe Industriel Marcel Dassault, Aglaé Lab, Zebox Ventures, Artemis, Publicis, Samsung, Daphni, Business Angels Intelligence artificielle
Pasqal 170 Temasek, Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures, ISAI, Bpifrance, Parkway Venture Capital, Quanta Computer, LG Electronics, CMA CGM, ISAI Gestion, Wa'ed Ventures, EIC Fund, Inflection Point Autres
Hynaero 117 Bpifrance, la Région Sud, Undisclosed investor Autres
Calogena 100 Groupe Gorgé, SNEF, Banque des territoires Energie
Alan 100 Index Ventures, Belfius, Greenoaks, Kaaf Investments, SH Capital, Business Angels Fintech
Jimmy Energy 80 Crédit Mutuel Impact, ADEME Investissement, Eren Groupe, Noria, Polytechnique Ventures, Otium Capital, Omnes Capital, Serena Energie
Enersweet 45 Ring Capital Proptech
Cryptio 39 BlackFin Capital Partners, Alven, Cathay, Sentinel Global, 1kx, BlueYard Capital Web3
Waiv 29 TB Ventures, Alpha Intelligence Capital, Serena Data Ventures, Karista, Sista Fund Medtech
Qevlar AI 25,8 Partech, Forgepoint Capital International, EQT Ventures Cybersécurité
Standing Ovation 25 Bpifrance, Crédit Mutel Innovation, Danone Ventures, Astanor, Groupe Bel, Seventure Partners, GoodStartUp, Big Idea Venture, Angelor, Newtree, Noshaq Foodtech
DeepIP 21,5 Korelya Capital, Balderton Capital, Headline, Serena Capital Intelligence artificielle
Kestra 21,5 RTP Global, Alven, Isai, Raise, Axeleo Capital Big Data
Parallel 17,3 Index Ventures, Frst, Y Combinator, Hexa, Business Angels Medtech
Escape 15 Balderton, Uncorrelated Ventures, Iris, Y Combinator Cybersécurité
Heliup 13 Supernova Invest, Maif Impact, Lita Gestion, C2AD Biotech / Greentech
Apmonia Therapeutics 10 Capital Cell, Angels Santé, Finovam, Capital Grand Est, Business Angels Marne Ardennes, Fondation Fournier-Majoie Medtech
May Health 10 Nexpring Health, Sofinnova Partners, Trill Impact, BPIfrance Investissement Medtech
Egide 8 Eurazeo, Expeditions, Heartcore Capital, Galion.exe, Kima Ventures, Oprtrs Club, Better Angle Cybersécurité
Lifebloom 8 Techmind, Family Offices, Business Angels Medtech
Metavonics 7,3 Safran Corporate Ventures, TTTech Autres
BaCta 7 LocalGlobe, Daphni, OVNI Capital, Business Angels Biotech / Greentech
Amatera 6 Demea Sustainable Investment, Oyster Bay, Pinc, Mudcake, Exceptional Ventures Medtech
Living Models 6 UC Berkeley, Juniper, Asterion Ventures, Artesian, Galion.exe, Pascual, Kima Ventures, Station F Autres
Leviathan Dynamics 5,6 Keenest, la Banque des Territoires, Daphni, Team for the Planet Autres
Lupin & Holmes 5,4 20VC, Seedcamp, Kima Ventures, Purple Fund, Business Angels Cybersécurité
Games2gether 4,5 Griffin Gaming Partners, Bpifrance, Business Angels Autres
Lemrock 4 Galion.exe, Techmind, Financière Saint James, AI Seed, Business Angels Retail
AI6 Technologies 4 Socadif, Generali France Fintech
Bitstack 3,9 Crowdcube Web3
Homaio 3,6 Xange, Redstone, RAISE, Eren Groupe Fintech
Scorp-io 3,2 Eiffel Investment Group Autres
Aerix Systems 3 Odyssée Venture Autres
K-Motors 3 Kyocera Ventures, Bpifrance Amorçage Industriel, Région Sud Investissement, LCL, Société Générale, CEPAC Autres
Piston 3 Daphni, Drysdale Ventures, Ovni Capital, Motier Ventures, Kima Ventures, Business Angels Autres
Energisme 3 Vatel Capital Energie
Ilion Water Technologies 2,5 Demea, Critical Path Ventures Autres
DiappyMed 2,5 AFI Ventures, Sofilaro, IRDI Capital Investissement Medtech
Babbar 2,5 NJJ Capital Intelligence artificielle
Nabu 2,1 Getlink, InvestorX, Maersk Growth, Business Angels Legaltech
Topograph 2 Seedcamp, Kima Ventures, Motier Ventures, Better Angle, Drysdale Ventures Legaltech
Jay & Joy 2 Demeter, Beyond Impact, Mindstone, Vivegan, Makesense Foodtech
MindDay 2 Impactivist, Inco, Xange Medtech
Novacium 1,5 HPQ Silicon Autres
Blify 1,1 Afi Ventures, Kima Ventures, Better Angle, NewSchool, Supercapital, Fair Equity, Business Angels Intelligence artificielle
Yaarz 1 Sony Music Entertainment France, CNM, Bpifrance, French Fair, Haut-Parleur Production, Business Angels Retail
Albupad 0,9 Alsace Business Angels, Yeast Medtech
Cleavr 0,9 Kima Ventures, Better Angle, Business Angels Fintech
Presage 0,7 WeLoveFounders, Kima Ventures, Business Angels Intelligence artificielle
Meteoria 0,7 Tomcat Invest, Business Angels Intelligence artificielle
Kervalion 0,7 Capital Cell, Sofilaro, Sharpstone Capital, Business Angels Medtech

Comme souvent ces derniers mois, la medtech a été le secteur le plus actif en mars, avec dix opérations réalisées.