Portées par AMI Labs, les start-up françaises ont levé 1,84 milliard d'euros en mars

L'intelligence artificielle, l'énergie et la fintech arrivent en tête des secteurs. Au total, 51 opérations ont été recensées, dont cinq méga tours.

Après un début d'année délicat, le financement de la French retrouve des couleurs. En mars, les jeunes pousses tricolores ont récolté 1,84 milliard d'euros à travers 51 tours de table. Il s'agit du mois le plus prolifique de l'écosystème en 2026, à la fois en montant et en nombre d'opérations. A la même période en 2025, elles n'avaient levé que 359 millions d'euros.

Si l'écosystème s'est approché des 2 milliards d'euros levés, il le doit en grande partie à AMI Labs. La start-up de Yann LeCun, qui veut révolutionner l'IA avec des world models, a levé 890 millions d'euros avant même de dévoiler le moindre produit. Avec cette (très) grosse levée de fonds, l'intelligence artificielle arrive logiquement en tête des secteurs (916,5 millions d'euros ; 6 opérations). Derrière, l'énergie (183 millions d'euros ; 3 opérations) et la fintech (108,5 millions d'euros ; 4 opérations) complètent le podium.

Les secteurs ayant levé le plus de fonds en mars 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Intelligence artificielle 916,5 49,79% 6 Energie 183 9,94% 3 Fintech 108,5 5,89% 4 Medtech 86,4 4,69% 10 Cybersécurité 54,2 2,94% 4 Proptech 45 2,44% 1 Web3 42,9 2,33% 2 Foodtech 27 1,47% 2 Big Data 21,5 1,17% 1 Biotech / Greentech 20 1,09% 2 Retail 5 0,27% 2 Legaltech 4,1 0,22% 2 Autres 326,6 17,74% 12 Total général 1840,7 100,00% 51

Même si l'on met de côté le joli tour de table d'AMI Labs, mars reste un mois très dynamique pour les start-up françaises. Au total, cinq méga tours ont été recensés. La pépite du quantique Pasqal a levé 170 millions d'euros. Hynaero a rassemblé 117 millions d'euros pour construire son bombardier d'eau tandis que Calogena a obtenu 100 millions d'euros pour développer ses mini-réacteurs nucléaires. Enfin, l'assurtech Alan a également levé 100 millions d'euros.

Les levées de fonds de mars 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur AMI Labs 890 Cathay Innovation, Greycroft Partners, HV Capital, Hiro Capital, Bezos Expeditions, New Legacy Ventures, Temasek, Softbank Ventures Asia, Alpha Intelligence Capital, Bpifrance, Association Familiale Mulliez, Groupe Industriel Marcel Dassault, Aglaé Lab, Zebox Ventures, Artemis, Publicis, Samsung, Daphni, Business Angels Intelligence artificielle Pasqal 170 Temasek, Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures, ISAI, Bpifrance, Parkway Venture Capital, Quanta Computer, LG Electronics, CMA CGM, ISAI Gestion, Wa'ed Ventures, EIC Fund, Inflection Point Autres Hynaero 117 Bpifrance, la Région Sud, Undisclosed investor Autres Calogena 100 Groupe Gorgé, SNEF, Banque des territoires Energie Alan 100 Index Ventures, Belfius, Greenoaks, Kaaf Investments, SH Capital, Business Angels Fintech Jimmy Energy 80 Crédit Mutuel Impact, ADEME Investissement, Eren Groupe, Noria, Polytechnique Ventures, Otium Capital, Omnes Capital, Serena Energie Enersweet 45 Ring Capital Proptech Cryptio 39 BlackFin Capital Partners, Alven, Cathay, Sentinel Global, 1kx, BlueYard Capital Web3 Waiv 29 TB Ventures, Alpha Intelligence Capital, Serena Data Ventures, Karista, Sista Fund Medtech Qevlar AI 25,8 Partech, Forgepoint Capital International, EQT Ventures Cybersécurité Standing Ovation 25 Bpifrance, Crédit Mutel Innovation, Danone Ventures, Astanor, Groupe Bel, Seventure Partners, GoodStartUp, Big Idea Venture, Angelor, Newtree, Noshaq Foodtech DeepIP 21,5 Korelya Capital, Balderton Capital, Headline, Serena Capital Intelligence artificielle Kestra 21,5 RTP Global, Alven, Isai, Raise, Axeleo Capital Big Data Parallel 17,3 Index Ventures, Frst, Y Combinator, Hexa, Business Angels Medtech Escape 15 Balderton, Uncorrelated Ventures, Iris, Y Combinator Cybersécurité Heliup 13 Supernova Invest, Maif Impact, Lita Gestion, C2AD Biotech / Greentech Apmonia Therapeutics 10 Capital Cell, Angels Santé, Finovam, Capital Grand Est, Business Angels Marne Ardennes, Fondation Fournier-Majoie Medtech May Health 10 Nexpring Health, Sofinnova Partners, Trill Impact, BPIfrance Investissement Medtech Egide 8 Eurazeo, Expeditions, Heartcore Capital, Galion.exe, Kima Ventures, Oprtrs Club, Better Angle Cybersécurité Lifebloom 8 Techmind, Family Offices, Business Angels Medtech Metavonics 7,3 Safran Corporate Ventures, TTTech Autres BaCta 7 LocalGlobe, Daphni, OVNI Capital, Business Angels Biotech / Greentech Amatera 6 Demea Sustainable Investment, Oyster Bay, Pinc, Mudcake, Exceptional Ventures Medtech Living Models 6 UC Berkeley, Juniper, Asterion Ventures, Artesian, Galion.exe, Pascual, Kima Ventures, Station F Autres Leviathan Dynamics 5,6 Keenest, la Banque des Territoires, Daphni, Team for the Planet Autres Lupin & Holmes 5,4 20VC, Seedcamp, Kima Ventures, Purple Fund, Business Angels Cybersécurité Games2gether 4,5 Griffin Gaming Partners, Bpifrance, Business Angels Autres Lemrock 4 Galion.exe, Techmind, Financière Saint James, AI Seed, Business Angels Retail AI6 Technologies 4 Socadif, Generali France Fintech Bitstack 3,9 Crowdcube Web3 Homaio 3,6 Xange, Redstone, RAISE, Eren Groupe Fintech Scorp-io 3,2 Eiffel Investment Group Autres Aerix Systems 3 Odyssée Venture Autres K-Motors 3 Kyocera Ventures, Bpifrance Amorçage Industriel, Région Sud Investissement, LCL, Société Générale, CEPAC Autres Piston 3 Daphni, Drysdale Ventures, Ovni Capital, Motier Ventures, Kima Ventures, Business Angels Autres Energisme 3 Vatel Capital Energie Ilion Water Technologies 2,5 Demea, Critical Path Ventures Autres DiappyMed 2,5 AFI Ventures, Sofilaro, IRDI Capital Investissement Medtech Babbar 2,5 NJJ Capital Intelligence artificielle Nabu 2,1 Getlink, InvestorX, Maersk Growth, Business Angels Legaltech Topograph 2 Seedcamp, Kima Ventures, Motier Ventures, Better Angle, Drysdale Ventures Legaltech Jay & Joy 2 Demeter, Beyond Impact, Mindstone, Vivegan, Makesense Foodtech MindDay 2 Impactivist, Inco, Xange Medtech Novacium 1,5 HPQ Silicon Autres Blify 1,1 Afi Ventures, Kima Ventures, Better Angle, NewSchool, Supercapital, Fair Equity, Business Angels Intelligence artificielle Yaarz 1 Sony Music Entertainment France, CNM, Bpifrance, French Fair, Haut-Parleur Production, Business Angels Retail Albupad 0,9 Alsace Business Angels, Yeast Medtech Cleavr 0,9 Kima Ventures, Better Angle, Business Angels Fintech Presage 0,7 WeLoveFounders, Kima Ventures, Business Angels Intelligence artificielle Meteoria 0,7 Tomcat Invest, Business Angels Intelligence artificielle Kervalion 0,7 Capital Cell, Sofilaro, Sharpstone Capital, Business Angels Medtech

Comme souvent ces derniers mois, la medtech a été le secteur le plus actif en mars, avec dix opérations réalisées.