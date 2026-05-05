LegalPlace lève 70 millions d'euros et rachète son concurrent Legalstart

La nouvelle entité ambitionne d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 et vise, à terme, d'être à l'origine d'une création d'entreprise sur trois en France.

Dans le monde de la création d'entreprise, c'est un sacré événement. LegalPlace annonce ce 5 mai avoir acquis son concurrent historique Legalstart. Il s'agit tout simplement des deux legaltech les plus connues du secteur. Pour financer cette acquisition, dont le montant n'est pas communiqué, LegalPlace a levé 70 millions d'euros auprès de Move Capital fund I, XAnge et Eurazeo.

"Cette acquisition est très symbolique pour nous car quand on s'est lancé, on était un peu les outsiders étant donné que Legalstart a été créé avant nous (2013 vs 2016, ndlr)", indique Mehdi Ouchallal, cofondateur de LegalPlace. "Nous formons désormais le leader incontesté de la création d'entreprise digitalisée en France, en profitant du meilleur des deux structures".

Pour rappel, LegalPlace et Legalstart se disputaient le marché des TPE et des micro-entrepreneurs pour la création d'entreprise et leur accompagnement juridique (dépôt de capital, domiciliation, modification des statuts…). Ces dernières années, la concurrence entre les deux entreprises s'était même étendue à une autre verticale que leur cœur de métier puisque toutes deux s'étaient lancées dans les services comptables et financiers en proposant un compte pro, un logiciel de facturation, une solution de gestion des dépenses ou encore de gestion de la trésorerie. Les deux rivaux avaient opté pour une approche différente : LegalPlace avait développé ses services comptables et financiers en interne tandis que Legalstart s'était appuyé sur la technologie de Pennylane.

Désormais, la nouvelle entité sera constituée de près de 500 collaborateurs, en incluant les dirigeants de Legalstart qui poursuivent l'aventure. "LegalPlace compte 50 000 abonnés actifs et a déjà servi plus de 300 000 entrepreneurs. Ensemble, les deux entreprises sont à l'origine d'une création d'entreprise sur cinq en France. A terme, l'objectif est d'arriver à une sur trois", annonce Mehdi Ouchallal. LegalPlace, fort de cette acquisition, vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dès 2026.

Cap sur le 28e régime

La nouvelle structure veut s'imposer comme l'acteur privilégié des TPE et micro-entreprises en proposant une super app couvrant l'ensemble de leurs besoins : "Une fois qu'un entrepreneur crée son entreprise chez nous, il dispose de tous les services nécessaires à son activité. Certes, de nombreuses fintech proposent déjà des services comptables et financiers, mais elles servent surtout les PME. Notre cible, ce sont davantage les PME et les solo entrepreneurs".

Outre cette acquisition, la levée de fonds doit permettre à LegalPlace la réalisation de plusieurs objectifs : "Nous allons accélérer sur l'IA agentique pour libérer les entrepreneurs de toute charge mentale". La legaltech entend aussi se préparer à une échéance majeure : le 28e régime, un nouveau statut juridique européen qui devrait permettre aux entreprises d'opérer dans les vingt-sept Etats membres sans formalités supplémentaires. "C'est un enjeu clé pour nous. Notre ambition est d'exporter le modèle français dans le cadre du 28e régime, afin que demain, un Allemand ou un Italien qui souhaite créer son entreprise choisisse LegalPlace", conclut le dirigeant.