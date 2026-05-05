Les start-up françaises ont levé seulement 272 millions d'euros en avril

Sans méga tour, l'écosystème a réalisé son pire mois de 2026 en termes de financement. La biotech/greentech, la medtech et l'adtech/martech/publishers ont été les secteurs les plus prolifiques.

La French tech redescend sur terre. Après un mois de mars où le financement des jeunes pousses tricolores avait explosé les compteurs avec 1,84 milliard d'euros, l'écosystème n'a levé que 272 millions d'euros au mois d'avril. Il s'agit du pire total de l'année 2026. A la même période en 2025, les start-up françaises avaient récolté 705 millions d'euros. 34 tours de table ont été recensés en avril.

Malgré tout, quelques secteurs se sont illustrés. Avec 51,8 millions d'euros levés en 9 opérations, la biotech/greentech arrive en tête. Derrière, la medtech (25,6 millions d'euros ; 4 opérations) et l'adtech/martech/publishers (14,7 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium. Certains secteurs se sont montrés très discrets, notamment la fintech et le Web3 qui ne comptent aucune levée de fonds en avril.

Les secteurs ayant levé le plus de fonds en avril 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Biotech / Greentech 51,8 19,02% 9 Medtech 25,6 9,40% 4 Adtech / Martech / Publishers 14,7 5,40% 2 Retail 13,7 5,03% 2 Intelligence artificielle 6 2,20% 1 e-RH 6 2,20% 1 Mobilités 3,5 1,29% 2 Cloud 2,1 0,77% 1 Legaltech 1,35 0,50% 1 Big Data 0,8 0,29% 1 Autres 146,8 53,90% 10 Total général 272,35 100,00% 34

Alors que le mois de mars avait été marqué par de nombreux méga tours (AMI Labs, Pasqal, Hynaero, Calogena et Alan), aucune levée de fonds de 100 millions d'euros ou plus n'a eu lieu en avril. La plus grosse opération a été réalisée par Aura Aero qui a rassemblé 50 millions d'euros pour construire ses avions électriques. De son côté, Eva, spécialiste de l'e-sport immersif, a récolté 35 millions d'euros.

Les levées de fonds d'avril 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Aura Aero 50 Safran Corporate Ventures, EDF, EIC, Innovacom, Florida Opportunity Fund, Bpifrance, Blast Autres Eva 35 Raise Autres Univity 27 Blast Club, Expansion, BPI Deeptech 2030, Family offices Autres Rosi 20 InnoEnergy, European Innovation Council, CMA-CGM, G3T Biotech / Greentech SquareMind 15,4 Bpifrance, Calm/Storm Ventures, Sonder Capital, Teampact Ventures, Adamed Technology Medtech Generare 15 Alven, Daphni, Galion.exe, Teampact Ventures, Vives Partners Biotech / Greentech Agriodor 15 Crédit Mutuel Impact, Région Sud Investissement, CAAP Création, Capagro, Ambra Capital, Swen Capital Partners Autres Audion 13 Bpifrance, Elevation Capital Partners, Founders Future Adtech / Martech / Publishers Donecle 10 IRDI Capital Investissement, SWEN Capital Partners, GSO Innovation, ARIS Occitanie Autres Ouidrop 7 Épopée Gestion, Swen Capital Partners, GSO Innovation, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, Spring Invest Retail Losanje 6,7 NC Retail Cobl AI 6 Eurazeo, Super Capital, Apok Invest, Station F Intelligence artificielle HrFlow ai 6 115K, EmergingTech Ventures, Business Angels e-RH Hepta Medical 4,3 UI Investissement, Supernova Invest Medtech Axomove 4 Go Capital, BPI Fonds Prévention Numérique, Inco Ventures, Faraday Venture Partners Medtech Omniscient 3,5 Seedcamp, Anamcara, MS&AD Ventures, Drysdale Ventures, Raise, Plug and Play, Bpifrance Investissement, xdeck Autres Plume 3,3 AENU, Y Combinator, Kima Ventures, Raise, Collaborative Fund Biotech / Greentech Virvolt 3 CoopVenture, Afrimobility, business angels Mobilités Tolergyx 3 business angels, family office Biotech / Greentech Faactopi 3 Innovacom Autres Glimpact 2,6 Sparkalis Biotech / Greentech Luniwave 2,4 Banque des Territoires, Good Only Ventures, Lita.co, Side Angels, Inovexus Biotech / Greentech Askleia 2,3 iXcore Biotech / Greentech Fairglow 2,2 Ternel, Swen Capital Partners, Kima Ventures Biotech / Greentech Playruo 2,1 Blast, Kameha Ventures Cloud Five Lives 1,9 Open CNP, 50 Partners Capital, Family Ventures, Speedinvest, Headline, Masawa, Techmind, Tor Capital, Sowefund Medtech Sillage 1,7 Kima Ventures, Angel Invest, Drysdale Ventures, OPRTRS CLUB, Clover Adtech / Martech / Publishers Hectarea 1,5 Inco Ventures, Kiss Studio, Albo, business angels Autres Cleo Labs 1,35 Kima Ventures, Financière Saint-James, business angels, Accel Legaltech Cosmyx 1,3 Paris Business Angels, SideAngels, Femmes Business Angels, Club FFI Invest Autres Biotech One 1 Région Sud Investissement, CAAP Création Biotech / Greentech Cap Atlas 0,8 Normandie Participations, Normandie Littoral, Normandie Business Angels, Crédit Agricole Innove en Normandie, groupe Lhotellier Big Data Easley 0,5 Bpifrance, CCI Vendée, Business Angel Mobilités Oligo+ 0,5 Hexa Sprint Autres

A noter qu'avec neuf levées de fonds, la biotech/greentech a été le secteur le plus actif d'avril.