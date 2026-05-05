Les start-up françaises ont levé seulement 272 millions d'euros en avril
Sans méga tour, l'écosystème a réalisé son pire mois de 2026 en termes de financement. La biotech/greentech, la medtech et l'adtech/martech/publishers ont été les secteurs les plus prolifiques.
La French tech redescend sur terre. Après un mois de mars où le financement des jeunes pousses tricolores avait explosé les compteurs avec 1,84 milliard d'euros, l'écosystème n'a levé que 272 millions d'euros au mois d'avril. Il s'agit du pire total de l'année 2026. A la même période en 2025, les start-up françaises avaient récolté 705 millions d'euros. 34 tours de table ont été recensés en avril.
Malgré tout, quelques secteurs se sont illustrés. Avec 51,8 millions d'euros levés en 9 opérations, la biotech/greentech arrive en tête. Derrière, la medtech (25,6 millions d'euros ; 4 opérations) et l'adtech/martech/publishers (14,7 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium. Certains secteurs se sont montrés très discrets, notamment la fintech et le Web3 qui ne comptent aucune levée de fonds en avril.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Biotech / Greentech
|51,8
|19,02%
|9
|Medtech
|25,6
|9,40%
|4
|Adtech / Martech / Publishers
|14,7
|5,40%
|2
|Retail
|13,7
|5,03%
|2
|Intelligence artificielle
|6
|2,20%
|1
|e-RH
|6
|2,20%
|1
|Mobilités
|3,5
|1,29%
|2
|Cloud
|2,1
|0,77%
|1
|Legaltech
|1,35
|0,50%
|1
|Big Data
|0,8
|0,29%
|1
|Autres
|146,8
|53,90%
|10
|Total général
|272,35
|100,00%
|34
Alors que le mois de mars avait été marqué par de nombreux méga tours (AMI Labs, Pasqal, Hynaero, Calogena et Alan), aucune levée de fonds de 100 millions d'euros ou plus n'a eu lieu en avril. La plus grosse opération a été réalisée par Aura Aero qui a rassemblé 50 millions d'euros pour construire ses avions électriques. De son côté, Eva, spécialiste de l'e-sport immersif, a récolté 35 millions d'euros.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Aura Aero
|50
|Safran Corporate Ventures, EDF, EIC, Innovacom, Florida Opportunity Fund, Bpifrance, Blast
|Autres
|Eva
|35
|Raise
|Autres
|Univity
|27
|Blast Club, Expansion, BPI Deeptech 2030, Family offices
|Autres
|Rosi
|20
|InnoEnergy, European Innovation Council, CMA-CGM, G3T
|
Biotech / Greentech
|SquareMind
|15,4
|Bpifrance, Calm/Storm Ventures, Sonder Capital, Teampact Ventures, Adamed Technology
|Medtech
|Generare
|15
|Alven, Daphni, Galion.exe, Teampact Ventures, Vives Partners
|
Biotech / Greentech
|Agriodor
|15
|Crédit Mutuel Impact, Région Sud Investissement, CAAP Création, Capagro, Ambra Capital, Swen Capital Partners
|Autres
|Audion
|13
|Bpifrance, Elevation Capital Partners, Founders Future
|
Adtech / Martech / Publishers
|Donecle
|10
|IRDI Capital Investissement, SWEN Capital Partners, GSO Innovation, ARIS Occitanie
|Autres
|Ouidrop
|7
|Épopée Gestion, Swen Capital Partners, GSO Innovation, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, Spring Invest
|Retail
|Losanje
|6,7
|NC
|Retail
|Cobl AI
|6
|Eurazeo, Super Capital, Apok Invest, Station F
|
Intelligence artificielle
|HrFlow ai
|6
|115K, EmergingTech Ventures, Business Angels
|e-RH
|Hepta Medical
|4,3
|UI Investissement, Supernova Invest
|Medtech
|Axomove
|4
|Go Capital, BPI Fonds Prévention Numérique, Inco Ventures, Faraday Venture Partners
|Medtech
|Omniscient
|3,5
|Seedcamp, Anamcara, MS&AD Ventures, Drysdale Ventures, Raise, Plug and Play, Bpifrance Investissement, xdeck
|Autres
|Plume
|3,3
|AENU, Y Combinator, Kima Ventures, Raise, Collaborative Fund
|
Biotech / Greentech
|Virvolt
|3
|CoopVenture, Afrimobility, business angels
|Mobilités
|Tolergyx
|3
|business angels, family office
|
Biotech / Greentech
|Faactopi
|3
|Innovacom
|Autres
|Glimpact
|2,6
|Sparkalis
|
Biotech / Greentech
|Luniwave
|2,4
|Banque des Territoires, Good Only Ventures, Lita.co, Side Angels, Inovexus
|
Biotech / Greentech
|Askleia
|2,3
|iXcore
|
Biotech / Greentech
|Fairglow
|2,2
|Ternel, Swen Capital Partners, Kima Ventures
|
Biotech / Greentech
|Playruo
|2,1
|Blast, Kameha Ventures
|Cloud
|Five Lives
|1,9
|Open CNP, 50 Partners Capital, Family Ventures, Speedinvest, Headline, Masawa, Techmind, Tor Capital, Sowefund
|Medtech
|Sillage
|1,7
|Kima Ventures, Angel Invest, Drysdale Ventures, OPRTRS CLUB, Clover
|
Adtech / Martech / Publishers
|Hectarea
|1,5
|Inco Ventures, Kiss Studio, Albo, business angels
|Autres
|Cleo Labs
|1,35
|Kima Ventures, Financière Saint-James, business angels, Accel
|Legaltech
|Cosmyx
|1,3
|Paris Business Angels, SideAngels, Femmes Business Angels, Club FFI Invest
|Autres
|Biotech One
|1
|Région Sud Investissement, CAAP Création
|
Biotech / Greentech
|Cap Atlas
|0,8
|Normandie Participations, Normandie Littoral, Normandie Business Angels, Crédit Agricole Innove en Normandie, groupe Lhotellier
|Big Data
|Easley
|0,5
|Bpifrance, CCI Vendée, Business Angel
|Mobilités
|Oligo+
|0,5
|Hexa Sprint
|Autres
A noter qu'avec neuf levées de fonds, la biotech/greentech a été le secteur le plus actif d'avril.