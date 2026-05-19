Leadbay lève 4,2 millions de dollars pour son IA dédiée à la prospection commerciale

La start-up française a développé une solution pour cartographier et qualifier les entreprises qui échappent aux outils de prospection traditionnels.

Premier tour de table pour Leadbay. Cette start-up française passée par le célèbre incubateur Y Combinator et qui a développé une intelligence artificielle pour améliorer la prospection commerciale annonce ce 19 mai une levée de fonds de 4,2 millions de dollars. L'opération a été menée par Rebel Fund, Progressive VC, Bright Data Ventures, Inovexus, Roosh Ventures, Y Combinator et Station F. Quelques business angels ont également participé au tour de table.

Concrètement, la solution de Leadbay vise à cartographier et qualifier des entreprises qui passent sous les radars des outils de prospection traditionnels. "Le cœur de l'économie réelle repose sur des millions d'artisans, PME et ETI qui sont invisibles. Il y a un fossé entre le monde de la tech et ces entreprises peu digitalisées qui restent difficiles à identifier", indique Ludovic Granger, CEO et cofondateur.

"Notre IA permet de trouver et de qualifier des sociétés qui ont peu de signaux de marché pour les équipes commerciales et marketing. Elle est capable de fonctionner avec de la donnée pauvre et se connecte aux CRM et ERP de nos clients", explique le dirigeant. Pour ses clients grands comptes, Leadbay met à disposition des ingénieurs en interne afin d'accompagner les équipes dans la prise en main de la solution. A noter que depuis janvier, la start-up a ouvert un bureau à San Francisco : "Garry Tan, le CEO de Y Combinator, nous a indiqué que notre solution pourrait rencontrer un fort succès aux Etats-Unis".

Modèle freemium

L'IA de Leadbay est accessible gratuitement sur son site web. Pour les entreprises ayant des besoins plus avancés, il existe des offres payantes dont le tarif peut atteindre 400 euros par mois maximum. La start-up réalise 90% de son chiffre d'affaires auprès de grands comptes dont Saint-Gobain, L'Oréal ou encore Gerflor. "Toutefois, la majorité de nos utilisateurs sont des plus petites boîtes. Près de 150 entreprises s'inscrivent sur notre plateforme chaque semaine".

La levée de fonds doit permettre à Leadbay "d'accélérer sur le marché français et de véritablement se lancer aux Etats-Unis". La start-up, qui compte actuellement une dizaine de collaborateurs, souhaite également renforcer ses équipes : "On va recruter des ingénieurs et des directeurs commerciaux. Notre effectif devrait doubler d'ici la fin d'année", conclut Ludovic Granger.