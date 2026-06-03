Upstream lève 3 millions de dollars pour son IA qui se connecte à Gmail

L'agent IA développé par Upstream permet notamment de détecter les spams, d'identifier les messages en attente de réponse ou de rédiger des brouillons de réponses personnalisés.

Premier tour de table pour Upstream. La start-up française, qui a développé un agent IA qui navigue dans la boîte mail de ses utilisateurs, annonce ce 3 juin lever 3 millions de dollars auprès de Y Combinator, Connect Ventures et une trentaine de business angels.

"L'avenir du travail repose sur la collaboration entre les humains et les agents IA. Or, l'outil sur lequel les salariés passent encore le plus de temps reste la messagerie électronique, qui n'a jamais été conçue pour intégrer ce type de collaboration", explique Louis Lecat, CEO et cofondateur d'Upstream.

Jusqu'à présent, la solution développée par Upstream en 2023 n'était accessible qu'en version bêta sur invitation. A l'occasion de cette levée de fonds, la start-up ouvre désormais sa plateforme au grand public. Son assistant IA prend en charge de nombreuses tâches liées à la gestion des e-mails : détection des spams, identification des messages nécessitant une réponse, rédaction d'un projet de réponse personnalisée ou encore suggestion du moment le plus opportun pour effectuer une relance.

"L'IA rédige des réponses qui reprennent le style d'écriture de l'utilisateur et adaptent le ton à chaque interlocuteur. Elle s'appuie sur les notes de réunion, l'agenda ainsi que les informations contenues dans la boîte mail afin de générer des messages véritablement personnalisés", explique le dirigeant. Le contrôle final reste toutefois entre les mains de l'utilisateur. "C'est toujours l'humain qui valide l'envoi du message préparé par l'IA". A noter que l’agent IA de la start-up s’appuie sur les modèles d’Anthropic et d’OpenAI, et permet à l’utilisateur de choisir celui qu’il souhaite utiliser.

Après Gmail, bientôt Outlook

Pour le moment, Upstream n’est compatible qu’avec Gmail. Une limitation qui n’empêche pas la jeune pousse de revendiquer "des milliers de clients qui ont testé la version bêta dans le monde entier, principalement des entreprises mais aussi des particuliers pour leur boîte mail personnelle". Si une version gratuite existe, l’accès aux fonctionnalités complètes nécessite toutefois un abonnement payant.

Avec cette levée de fonds, Upstream prévoit d’élargir la compatibilité de sa solution à d’autres services de messagerie, dont notamment Outlook. Le financement doit également permettre à la start-up de procéder à quelques recrutements, sans pour autant faire exploser ses effectifs : "Notre équipe est actuellement composée de six collaborateurs seniors. Nous serons peut-être une petite dizaine d’ici la fin de l’année", conclut Louis Lecat.