Les start-up françaises ont levé 469 millions d'euros au mois de mai

Un total atteint en 33 opérations. La medtech, l'intelligence artificielle et la legaltech ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.

Malgré un mois de mai marqué par de nombreux jours fériés et plusieurs longs week-ends, la French tech a enregistré un niveau de financement plutôt correct. Les jeunes pousses tricolores ont levé 468,7 millions d'euros. C'est plus que le mois dernier (272,3 millions d'euros) et qu'à la même période l'année passée (198,6 millions d'euros). Au total, l'écosystème a bouclé 33 tours de table.

Côté secteurs, la medtech arrive en tête avec 110,4 millions d'euros récoltés via 5 levées de fonds. Derrière, l'intelligence artificielle (76,3 millions d'euros ; 4 opérations) et la legaltech (73 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium. D'autres secteurs se sont montrés plus discrets en mai. C'est notamment le cas du Web3 qui n'a enregistré aucune levée de fonds pour le deuxième mois consécutif.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en mai 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Medtech 110,4 23,55% 5 Intelligence artificielle 76,3 16,28% 4 Legaltech 73 15,57% 2 Biotech / Greentech 60,1 12,82% 6 Fintech 35 7,47% 1 Cybersécurité 34,3 7,32% 3 Energie 33,2 7,08% 2 Big Data 12 2,56% 1 Adtech / Martech / Publishers 11 2,35% 2 Mobilités 5 1,07% 2 Retail 4,9 1,05% 1 Proptech 4,7 1,00% 1 e-RH 1,5 0,32% 1 Autres 7,3 1,56% 2 Total général 468,7 100,00% 33

Si aucun méga tour n'a été recensé, des belles opérations méritent toutefois d'être signalées. LegalPlace, spécialiste de la création d'entreprise, a rassemblé 70 millions d'euros. Une somme qui lui a notamment permis d'acquérir son concurrent historique Legalstart. De son côté, la medtech UroMems a levé 51,2 millions d'euros pour développer un implant intelligent contre l'incontinence.

Les levées de fonds de mai 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur LegalPlace 70 Xange, Eurazeo, Move Capital Fund I Legaltech UroMems 51,2 Ajax Health Medtech Dust 35 Sequoia Capital, Abstract Ventures, Snowflake Ventures, Datadog Intelligence artificielle Pivot 35 Forestay Capital, Notion Capital, Greyhound Capital, Hedosophia, Visionaries Club, Emblem, Business Angels Fintech Mantle8 31 Sandwater, Breakthrough Energy Ventures, Bpifrance, IP Group, Wind Capital, Calderion Energie Lithosquare 22 World Fund, Kindred Capital, Daphni, Omnes Capital, Ovni Capital Intelligence artificielle Sêmeia 21 Acton Capital, Mutuelles Impact, Citizen Capital, Banque des Territoires, Orange Ventures Medtech Rosi 20 InnoEnergy, EIC, CMA CGM, G3T, Finadvice, Family offices Biotech / Greentech Sonomind 18 Critical Path Ventures, Bpifrance Medtech Lucis 17,2 Singular, General Catalyst, Y Combinator, Business Angels Medtech Prelude 17 20VC, Singular, Seedcamp, Deel, FDJ Ventures, Business Angels Cybersécurité Otrera 17 EDF, ADF, Onet Technologies, Reel, Ingerop, SNEF, Fortil, Exergon, Normandie Participations Biotech / Greentech MokN 13 GV, Datadog, Moonfire, Ovni Capital, Datadog Cybersécurité OpsMill 12 Isai, BGV, Serena, Partech Big Data Signadori Bio 11,1 Taiho Ventures, Sofinnova Partners, Invivo Partners Biotech / Greentech Mister AI 10 199 Ventures, Momentum Invest Intelligence artificielle White Circle 9,3 Business Angels Intelligence artificielle Olyzon 8,6 S4S Ventures, Eurazeo, Ventech Adtech / Martech / Publishers vorteX-io 8,5 Seventure Partners, Banque des Territoires, Dapnni Biotech / Greentech Dealinka 4,9 Re-sources Capital Retail Davis 4,7 Balderton Capital, Heartcore Capital, Evantic, Yellow VC, Entrepreneurs First, Business Angels Proptech Virtual Browser 4,3 Go Capital, BNP Paribas Développement, Auriga Partners Cybersécurité Leadbay 3,7 Y Combinator, Rebel Fund, Progressive VC, Bright Data Ventures, Inovexus, Roosh Ventures, Business Angels Autres Fakto 3,6 Frst, GFC, Darkmode, Business Angels Autres Virvolt 3 CoopVenture, AfriMobility, Business Angels Mobilités Certo 3 Daphni, Motier Ventures, Entrepreneurs First Legaltech ThIA 3 Irdi Capital Investissement, Sofilaro Innovation, Generali, ALM Innovation, Tudigo, Business Angels Medtech Mediads 2,4 Seventure Partners, 404 Ventures, Business Angels Adtech / Martech / Publishers Askleia 2,3 iXcore, Business Angels Biotech / Greentech OneFlash 2,2 Blast Energie Nelson 2 Asterion, La Poste Ventures, EIT Urban Mobility, Climate Club, Business Angels Mobilités Objow 1,5 Edenred Ventures, Crédit Agricole Création, HUB612 Participations, Holnest, Business Angels e-RH Huelco 1,2 Business angels Biotech / Greentech

A noter que la biotech / greentech a été le secteur le plus actif de mai avec 6 opérations au compteur.