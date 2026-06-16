Jeff Bezos, IA agentique, newspace… Le guide au jour le jour de VivaTech

Le parc des expositions de la porte de Versailles s'apprête à devenir la capitale européenne de la tech pendant quatre jours rythmés par une succession de rendez-vous majeurs.

La dixième édition de VivaTech a lieu du 17 au 20 juin au Parc des expositions de la porte de Versailles (Paris). 180 000 participants et 14 000 start-up sont attendus. Voici jour par jour les grands temps forts de l'événement à ne pas manquer.

Mercredi 17 juin : Bernard Arnault pour commencer, Jeff Bezos en superstar

La dixième édition du salon s'ouvrira avec la cérémonie d'ouverture dès 9h15 dans la scène du Théâtre VivaTech où Bernard Arnault et Maurice Lévy partageront la scène. Dans cette même salle, Yann LeCun prendra la parole à partir de 14h30 pour aborder le thème suivant : "Au-delà des modèles de langage : construire une IA qui comprend le monde". Autre temps fort de la journée, la présence de Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon interviendra également sur la scène du Théâtre VivaTech aux côtés de Dave Limp, CEO de Blue Origin, dans une session modérée par l’astronaute Mike Massimino. L'heure de cette session n'a pas encore été communiquée.

Jeudi 18 juin : Emmanuel Macron et débats sur l'IA agentique

Comme l'an passé, Emmanuel Macron sera bien présent porte de Versailles. Le président de la République est attendu au Théâtre VivaTech pour aborder la souveraineté et la compétitivité de la France et de l'Europe. Là aussi, l'horaire de son intervention est inconnu. A 12h40, toujours au Théâtre VivaTech, aura lieu une table ronde avec Peter Steinberger (fondateur d'OpenClaw) et Thibault Sottiaux (responsable des produits OpenAI) sur le sujet suivant : "L'entreprise agentique : du développement logiciel au travail quotidien".

Vendredi 19 juin : focus sur le newspace

Ces derniers mois, le newspace s'est fait une place parmi les secteurs en vogue dans la tech. VivaTech lui consacrera une attention particulière, notamment lors du troisième jour du salon, avec cinq sessions dédiées à cet univers. Parmi elles, une démonstration en direct est prévue à 10h dans la scène Découverte, en présence d’Alain Hautcoeur, CEO de Nimesis Technology.

Samedi 20 juin : Molière et QVMA

Pour la dernière journée du salon, VivaTech ouvre ses portes au grand public. L'organisation promet une approche "festive". De nombreuses animations sont prévues dont une pièce de Molière générée par IA entre 14h et 16h20 à la scène Violette. Cette dernière journée sera également marquée par l'intervention des investisseurs de "Qui Veut Etre mon Associé" à 10h15 au Théâtre VivaTech pour dévoiler en avant-première "QVMA Amplify", une plateforme destinée à structurer l'accompagnement entrepreneurial en France.