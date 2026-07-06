Rivage lève 1,5 million d'euros pour sa plateforme de gestion immobilière

La start-up automatise des tâches comme la comptabilité locative, les appels de fonds, le rapprochement bancaire ou encore la communication entre propriétaire et locataire.

Premier tour de table pour Rivage. La start-up française fondée en 2025, qui a développé un logiciel de gestion locative à destination des professionnels de l'immobilier, annonce ce 6 juillet lever 1,5 million d'euros. L'opération a été menée auprès de Kima Ventures et de plusieurs business angels.

"L'immobilier reste un secteur encore peu digitalisé, où de nombreux outils et logiciels ne sont plus adaptés aux technologies et aux usages actuels. Nous souhaitons améliorer la qualité de service des professionnels de l'immobilier en leur faisant gagner du temps sur les tâches administratives et réglementaires, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à la relation avec leurs clients", explique Alex Chauvin, CEO et cofondateur.

Concrètement, Rivage automatise des tâches liées à la gestion immobilière comme la comptabilité locative, les appels de fonds, le rapprochement bancaire ou encore la communication entre propriétaires et locataires. "Par exemple, en cas de dégâts des eaux, un locataire peut écrire un message sur notre plateforme et notre IA lui proposera un plombier qui a l'habitude de travailler avec notre client", illustre le dirigeant.

Objectif 5 millions d'euros d'ARR en 2027

La solution développée par la start-up s'adresse à tous les administrateurs de biens, qu'il s'agisse des agences immobilières, des bailleurs sociaux ou encore des gestionnaires de résidences étudiantes. Rivage commercialise son offre via un abonnement SaaS dont le tarif varie en fonction de la taille du portefeuille de logements gérés et revendique plusieurs dizaines de clients.

La levée de fonds doit permettre à la jeune pousse d'investir dans le marketing, d'améliorer son produit et de renforcer son acquisition commerciale en France avec en ligne de mire l'objectif de 5 millions d'euros d'ARR en 2027. Des recrutements sont prévus puisque Rivage, qui compte 11 collaborateurs, prévoit de doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année.