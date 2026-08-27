Capital-risque mondial : des levées de fonds plus importantes, mais plus rares

7 086 tours de table ont été recensés au deuxième trimestre 2026, soit le plus faible niveau enregistré depuis plus de dix ans, selon CB Insights.

CB Insights a publié, ce 7 juillet, une étude dressant un état des lieux du capital-risque mondial au deuxième trimestre 2026. Pour réaliser ce bilan, le cabinet américain d'analyse financière s'est appuyé sur sa propre base de données. Plusieurs enseignements ont retenu notre attention.

Le premier d'entre eux concerne les montants levés, qui ont atteint 212,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026. A titre de comparaison, les investissements en capital-risque s'étaient élevés à 95 milliards de dollars à la même période l'année dernière, et à 285,5 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Comme le souligne le rapport, avec deux trimestres consécutifs au-dessus des 200 milliards de dollars, la période compte "parmi les plus fastes jamais enregistrées".

Mais si l'on creuse un peu, ce constat mérite d'être nuancé. En effet, le trimestre a aussi, et surtout, été marqué par un faible nombre de levées de fonds. Au total, CB Insights a décompté 7 086 opérations au deuxième trimestre, contre 7 962 au premier trimestre 2026. Selon le rapport, "le nombre d'opérations a atteint son plus faible niveau depuis plus de dix ans".

Par conséquent, ce sont surtout les méga-levées qui ont tiré l'écosystème au deuxième trimestre 2026. Au total, 263 tours de table supérieurs à 100 millions de dollars ont eu lieu et ont représenté, à eux seuls, 81 % de l'ensemble des financements. Sans surprise, le ticket moyen est en hausse : il s'élève à 4,2 millions de dollars, contre 4 millions de dollars au trimestre précédent. La plus importante levée de fonds a été réalisée par Anthropic, qui a récolté 65 milliards de dollars au mois de mai.

Autre enseignement important, le nombre de nouvelles licornes a progressé. Au deuxième trimestre, 57 entreprises ont rejoint ce club prestigieux, contre 52 au premier trimestre et 34 au deuxième trimestre 2025. A titre d'exemple, DeepSeek a été valorisée à 59,2 milliards de dollars à l'occasion de sa dernière levée de fonds.

A noter que le fonds Andreessen Horowitz a été l'investisseur le plus actif du trimestre, avec 47 deals au compteur, juste devant General Catalyst et ses 46 investissements. Enfin, la majorité des montants ont été dirigés vers l'Amérique du Nord (136,7 milliards de dollars), devant l'Asie (35 milliards de dollars) et l'Europe (27,1 milliards de dollars).