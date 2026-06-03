Des dizaines de voitures autonomes deviennent folles et envahissent une impasse

Dans un quartier résidentiel d'Atlanta, des dizaines de taxis autonomes ont soudainement envahi les impasses locales avant de s'y retrouver piégés.

Sur les réseaux sociaux, la scène a fait sourire. Au nord d'Atlanta, elle a fait grincer des dents. Dans le quartier résidentiel de Buckhead, des dizaines de véhicules autonomes Waymo se sont engouffrés dans les petites rues et les impasses du voisinage.

Empty Waymo cars swarm an Atlanta neighborhood, repeatedly circling cul-de-sacs and leaving residents frustrated and confused.



One local estimated nearly 50 self-driving cars rolled through the area in a single morning, with several clogging the road as they struggled to pic.twitter.com/NkKYWtjXNw — Fox News (@FoxNews) May 16, 2026

Waymo, filiale du groupe Alphabet, la maison mère de Google, opère normalement des taxis entièrement autonomes, sans aucun conducteur à bord. Présente dans plus de dix villes américaines, dont Atlanta et sa banlieue, l'entreprise transporte chaque semaine plus de 500 000 passagers à travers le pays. Mais dernièrement, elles ont été observées avec un comportement pour le moins étrange.

Sans passagers et sans destination apparente, les voitures Waymo ne faisaient que tourner en rond dans les petites rues de Buckhead. C'est ce qu'ont rapporté à la mi-mai des habitants excédés aux médias locaux, notamment WSB-TV Atlanta et l'AJC. L'un d'eux a confié avoir compté pas moins de 50 voitures défiler en l'espace d'une seule heure. D'autres ont décrit des véhicules enchaînant inlassablement les mêmes trajets dans leurs culs-de-sac.

La situation a duré plusieurs semaines. Les habitants ont signalé avoir aperçu les Waymo dans le quartier pour la première fois environ deux mois auparavant, mais c'est dans les semaines précédant la publication des articles que les véhicules ont commencé à affluer en grand nombre.

Face à ce déferlement, un résident a tenté de prendre les choses en main en plaçant au bord de la route un panneau "Step2 Kid". C'est un panneau en plastique fluorescent en forme de silhouette d'enfant avec un drapeau rouge et la mention "SLOW". On les voit souvent devant les maisons américaines pour signaler la présence d'enfants jouant dans la rue. Problème : ce petit panneau n'a fait qu'aggraver les choses. Au lieu de contourner la zone, les Waymo se sont retrouvées coincées et ont formé un embouteillage.

Au-delà du désagrément, c'est la sécurité qui inquiétait les riverains. Familles, animaux, enfants attendant le bus le matin : les habitants jugeaient ce trafic excessif et dangereux. Malgré leurs tentatives, les résidents n'avaient obtenu aucune réponse de la part de l'entreprise. Ils s'étaient également tournés vers les élus locaux et régionaux.

Waymo finira par répondre. L'entreprise n'explique pas pourquoi ces voitures se sont mises à se diriger subitement vers les impasses de Buckhead, mais dans un communiqué transmis à plusieurs médias, dont ABC News et Road & Track, elle affirme prendre au sérieux les retours de la communauté et avoir déjà travaillé pour corriger ce comportement. Waymo a par ailleurs précisé à Road & Track que ses véhicules à Atlanta sont gérés par Uber, et qu'il travaille avec ce dernier pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel comportement est observé aux Etats-Unis. Dès octobre 2021, des habitants d'un quartier résidentiel de San Francisco avaient signalé le même phénomène : des véhicules Waymo s'engageaient en continu dans leur impasse, faisaient demi-tour, et revenaient, encore et encore, toutes les cinq minutes environ.

Certains jours, les riverains en comptaient jusqu'à 50. À l'époque, les voitures étaient certes autonomes, mais un conducteur qui intervenait en cas d'urgence prenait place à bord. Les habitants avaient pu leur parler, sans obtenir d'explication : les conducteurs se contentaient de répondre que le parcours de voiture était programmé ainsi.

Cet épisode dans les rues de Buckhead survient dans un contexte plus large de difficultés pour Waymo. Mi-mai, l'entreprise avait procédé au rappel de près de 4 000 véhicules à travers le pays en raison d'un problème logiciel. En cause : un défaut pouvant amener les voitures à s'engager dans des zones inondées sur des routes à grande vitesse. Un incident avait d'ailleurs mis le sujet sur le devant de la scène : en avril, un véhicule sans passager avait été emporté par le courant dans un ruisseau à San Antonio.