Tous les propriétaires vont recevoir une nouvelle facture de plus de 1125 euros

Les impôts préparent un courrier pour 33 millions de propriétaires immobiliers. Leur taxe foncière va augmenter en 2026 et une nouvelle hausse est prévue en 2027.

La douloureuse arrive. Comme chaque été, 33 millions de propriétaires français vont recevoir un courrier dans leur boite aux lettres ou leur boite mail. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) s'apprête à leur envoyer leur avis de taxe foncière. Cette année encore, le montant inscrit sur ce document fiscal sera supérieur à celui de l'année précédente. Toutes les personnes qui étaient propriétaires d'au moins un bien immobilier au 1ᵉʳ janvier 2026 devront payer cet impôt local. Et ce, peu importe le type de biens qu'elles détiennent : maison, appartement, ou locaux commerciaux.

Si la taxe foncière augmente encore en 2026, c'est à cause de la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Ces valeurs sont réévaluées chaque année selon le taux d'inflation enregistré par l'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) en novembre de l'année précédente. Cette règle de calcul a entraîné une progression de la taxe foncière de 7,1% en 2023, puis de 3,9% en 2024 et de 1,7% en 2025. Or, puisque les données de l'Insee indiquaient un taux d'inflation de 0,8% en novembre 2025, cela signifie que la taxe foncière va augmenter d'au moins 0,8% en 2026.

L'administration fiscale a récemment communiqué le montant moyen de la taxe foncière payée par les Français en 2025 : à savoir 1 117 euros par propriété. Le montant moyen de la taxe foncière en 2026 devrait donc s'établir 1 125 euros.

Cette estimation ne constitue toutefois qu'un plancher, car chaque commune dispose de la possibilité d'appliquer des majorations sur le taux de la taxe foncière. Les collectivités locales peuvent fixer leurs propres taux selon leurs besoins budgétaires. Elles peuvent donc, en plus des 0,8% d'augmentation, elles peuvent ajouter 5, 10, voire même 30% d'augmentation. Ces décisions peuvent en effet entraîner des hausses bien plus importantes que le minimum légal imposé par l'indexation sur l'inflation. Certains propriétaires pourraient donc voir leur facture grimper bien au-delà des 1 125 euros moyens annoncés. Tout dépend de leur municipalité.

Quel que soit le montant imposé par la commune en 2026, deux autres mauvaises nouvelles attendent les propriétaires d'ici quelques mois. En effet, la taxe foncière risque encore de grimper en 2027. L'inflation causée par le contexte géopolitique actuel ne semble pas ralentir, ce qui pourrait conduire à une nouvelle hausse de la taxe foncière l'année prochaine.

Par ailleurs, le ministère de l'Economie prévoit d'augmenter la taxe foncière de 7,4 millions de foyers qui déclarent ne pas disposer de tous "les éléments de confort" dans leur logement. Derrière ce terme "élément de confort", il faut comprendre : l'eau courante, l'électricité, une salle de bain, des toilettes ou un système de chauffage. Leur absence peut permettre aux propriétaires de réduire légèrement le montant de leur taxe foncière. Cependant, ces installations seront désormais considérées comme présentes par défaut dans tous les logements.

Cette révision modifiera donc la base de calcul de la taxe foncière pour ces millions de propriétaires. Selon les estimations du ministère, la mesure entraînerait une hausse supplémentaire de 63 euros de la taxe foncière pour tous les propriétaires concernés.