"Nous allons gagner la guerre contre le Covid-19"

Dans un mail adressé aux 140 000 salariés d'Oracle, le CTO et président du géant américain du logiciel dévoile son implication pour combattre le virus.

A l'occasion d'un message interne envoyé mardi 31 mars aux 140 000 salariés d'Oracle, Larry Ellison, CTO et cofondateur du géant du logiciel américain, et Safra Catz, directrice financière de l'éditeur, détaillent la stratégie mise en place pour épauler les scientifiques dans la lutte contre le Covid-19. Les équipes d'ingénierie d'Oracle ont déployé des applications basées sur le cloud du groupe visant à répertorier les cas de coronavirus et les traitements associés. Objectif : mutualiser les connaissances médicales pour permettre aux médecins de cibler plus efficacement leurs prescriptions, dosages, posologies. "Les premiers systèmes cloud que nous avons mis en œuvre gère des essais cliniques", précisent Larry Ellison et Safra Catz . "À ce jour, Oracle Cloud est utilisé pour des essais cliniques visant à tester l'efficacité et la sûreté de sept médicaments et vaccins différents contre le Covid-19. Ces sept essais couvrent 17 pays et 250 sites institutionnels." Cet e-mail a été transmis au JDN par une source interne au groupe de Redwood Shores.

© JDN

Dans leur message, Larry Ellison et Safra Catz précisent qu'à l'occasion de ce chantier Oracle a développé un tout nouveau système cloud, baptisé Clinical One. Une technologie qui est désormais mise à disposition des acteurs de la santé pour gérer leurs essais cliniques.

Forbes a publié un article sur le sujet qui apporte certaines informations supplémentaires. Il précise notamment que les applications de recherche sur le Covid-19 déployées sur le cloud d'Oracle ont été développées en lien avec la Food and Drug Administration, les National Institutes of Health et d'autres organismes fédéraux américains. Selon Forbes, les médecins pourront bientôt enregistrer chaque cas de Covid-19 traité dans la base de données sous-jacente en passant par le site d'Oracle. Le système enverra ensuite des e-mails aux médecins ou aux patients, pour demander des rapports d'étape sur les symptômes.