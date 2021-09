Avec Slack, Salesforce entend digitaliser les sièges d'entreprise

Lors de son événement Dreamforce, le leader mondial du CRM lève le voile sur la stratégie d'intégration de la messagerie collaborative. L'objectif est d'en faire une plateforme pivot pour tous les process de gestion de la relation client.

En juillet dernier, Salesforce finalisait le rachat de Slack pour 27,7 milliards de dollars. Depuis, le géant américain du CRM n'a pas chômé. Dans la foulée, il annonçait son intention de lancer dès l'automne les premières intégrations de la messagerie d'équipe à son offre. Ses briques phares Sales Cloud, Marketing Cloud et Service Cloud étant dans le viseur. Ces intégrations sont désormais toutes disponibles. Lors de Dreamforce, son évènement mondial qui tient en ligne du 21 au 23 septembre, le groupe de San Francisco a de nouveau déroulé de tapis rouge à Slack.

A l'occasion de ce Dreamforce 2021, l'éditeur a précisé sa stratégie. "En reliant Slack à Salesforce, notre ambition est de créer une plateforme unique qui gère à la fois la collaboration, la relation client et les partenaires", explique Martie Burris, directrice du management produit Slack chez Salesforce. "L'objectif est de faire de Slack la principale voie pour gérer l'engagement de tous les acteurs d'une organisation basée sur Salesforce. L'ensemble des relations peuvent ainsi être digitalisées, et se dégager des contraintes liées au travail à distance. Ce qui permet au final d'aboutir à un digital HQ (un siège d'entreprise entièrement digitalisé, ndlr)." Et Noah Weiss, vice-président produit Slack chez Salesforce d'insister : "Avec cette vision, le siège n'est plus localisé à un endroit géographique, mais dans le cloud."

"45% des communications Slack sont multi-pays. La collaboration asynchrone est par conséquent centrale pour unifier les échanges"

Pour concrétiser cette digitalisation tous azimuts, les clients ayant souscrit à l'offre haut de gamme de Slack (Enterprise Grid) ont la possibilité, via la fonctionnalité Slack Connect, d'inviter les personnes de leur choix à rejoindre la plateforme, y compris celles sans abonnement à Slack. "C'est un besoin central. Avec le Covid, le nombre d'organisations recourant à Slack Connect pour embarquer des partenaires a explosé de 200% en un an, pour atteindre 91 000", argue-t-on chez Salesforce.

Communication synchrone et asynchrone

Ciblant le même cas d'usage, la fonction Slack Clips est également lancée en version finale à l'occasion de Dreamforce. Combinant enregistrement audio, vidéo et d'écran, elle permet de partager des idées ou des présentations en s'affranchissant de la contrainte d'organiser des réunions. "45% des communications transitant par Slack sont multi-pays. La collaboration asynchrone est par conséquent centrale pour unifier les échanges autour de la plateforme", commente Noah Weiss. Clips automatise la retranscription du discours et son indexation dans le moteur de recherche de Slack. Mais aussi son sous-titrage pour gérer les visionnages sans son.

Au total, l'objectif de Clips est de rendre le télétravail plus efficace en évitant les visioconférences interminables. En coulisses, Clips fait appel à la technologie de speech-to-text d'AWS (Amazon Transcribe). "Nous prenons en charge les transcriptions dans l'ensemble des langues prises en charge par Slack, y compris en français", précise Noah Weiss.

Slack devient la brique de process automation centrale pour l'ensemble de la plateforme Salesforce et ses différentes briques (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud) © Salesforce

Pour optimiser encore la communication synchrone qui reste sa marque de fabrique, Slack planche sur une extension pour Zoom. Elle permettra d'accéder à la messagerie et ses canaux de communication directement depuis l'application de visioconférence. Sa date de sortie n'a pas été précisée.

Slack au cœur de Salesforce

Salesforce a profité de Dreamforce pour donner le coup d'envoi de nouvelles intégrations Slack. D'abord, une passerelle est lancée vers sa brique d'e-commerce. Des flux de notifications peuvent être activés dans Slack pour être informé de tout changement dans Commerce Cloud : coup d'envoi d'une campagne, date d'échéance d'une promotion dépassée, baisse ou hausse d'indicateurs d'audience, de vente... A cela viendront s'ajouter prochainement des alertes en cas de problème de commande.

Les fonctions de publication du CMS de Salesforce (Experiences) sont par ailleurs intégrées à Slack dès aujourd'hui. Enfin, Slack bénéficie de deux nouvelles briques basées sur la plateforme Salesforce. Via la première (Flow for Slack), les administrateurs et développeurs pourront bâtir des workflows de validation de bout-en-bout en mode low-code. Baptisée App Builder for Slack, la seconde leur permettra de construire des applications se synchronisant avec les données de Salesforce. Ces deux briques sont disponibles dès ce 22 septembre.