Exclusif : 140 entreprises mettent OVH en demeure suite à l'incendie

Les mises en demeure sont envoyées cette semaine par le cabinet Ziegler & Associés et portent sur une indemnisation de 10 millions d'euros. D'autres grandes entreprises ont décidé d'agir seules, par discrétion ou volonté d'aller vite.

Le 10 mars 2021, un centre de données d'OVH basé à Strasbourg partait en fumée. Un deuxième était partiellement détruit. Selon les chiffres du groupe de Roubaix, 12 000 à 16 000 clients étaient impactés. Problème : l'option de backup standard du service cloud star du fournisseur (Hosted Private Cloud) hébergé sur le campus répliquait les données dans le même data centre, au sein d'une salle adjacente. Résultat : un recours collectif s'est formé. Initié par le cabinet Ziegler & Associés en septembre dernier, il fédère aujourd'hui 140 entreprises. Dernier chapitre en date : l'envoi cette semaine des lettres de mise en demeure.

"Cette lettre est un document officiel demandant à OVH les dommages et intérêts que les entreprises sont en droit de lui réclamer. Il s'agit donc d'une tentative d'accord à l'amiable", explique au JDN Jocelyn Ziegler, fondateur de Ziegler & Associés. Dans un premier temps, 88 courriers seront envoyés, correspondant aux entreprises dont le dossier est complet. La part restante sera transmise courant juin. Chaque client a fait l'objet d'une estimation de ses pertes, information qui est communiquée dans ces lettres en toute transparence. Le montant du préjudice total s'élève à 10 millions d'euros, soit en moyenne 7 150 euros par entreprise.

Préjudice le plus élevé : 3,2 millions d'euros

Les pertes sont évidemment très différentes selon les organisations. Le préjudice le plus élevé atteint 3,2 millions d'euros selon les chiffres communiqués au JDN par Ziegler & Associés. En termes de taille, moins de 10 entreprises engagées comptent plus de 500 salariés. Quelques organisations sont d'origine étrangères.

"Plusieurs entreprises ont décidé de faire appel au cabinet pour intenter une action en justice individuelle"

Pour mener son action, Ziegler & Associés a récupéré l'argumentaire juridique d'OVH auprès d'une des sociétés ayant rejoint la class action. Une entreprise qui avait tenté individuellement d'obtenir réparation. A partir de là, le cabinet a planché sur ses contre-arguments. Dans ses lettres de mise en demeure à OVH, Ziegler & Associés ajoutera d'autres arguments déjà relayés par le JDN (lire l'article publié en février dernier Exclusif : 103 sociétés réclament plus de 9 millions d'euros à OVH).

"En parallèle, plusieurs entreprises ont décidé de faire appel au cabinet pour intenter une action en justice individuelle contre OVHCloud. Il s'agit de grandes entreprises qui souhaitent une confidentialité totale et/ou de structures qui sont en quête d'un suivi plus approfondi et/ou d'organisations qui ne veulent pas être 'retardées' par la procédure de l'action collective", confie Maître Ziegler. Est-ce qu'OVH acceptera de jouer le jeu de l'accord à l'amiable ? C'est possible. Une confrontation devant les tribunaux pourrait avoir des conséquences lourdes pour son cours de bourse qui est déjà passé sous son prix d'introduction à deux reprises (les 16 et 18 mai dernier).