Amazon lance Bedrock et s'invite dans la course à l'IA

Amazon a présenté Bedrock, un service cloud qui s'appuie sur les modèles d'intelligence artificielle de la firme et sur ceux de trois start-up partenaires.

Parmi les Gafam, il ne manque plus qu'Apple. Après Microsoft via ChatGPT, Google via Bard et Facebook via LlaMa, Amazon rejoint à son tour le marché de l'intelligence artificielle avec Bedrock. Pour l'instant, ce service cloud, encore en phase de test, est uniquement accessible à quelques entreprises clientes de la firme dont Accenture, Deloitte ou encore Pegasystems. Les autres professionnels qui veulent l'essayer doivent s'inscrire sur une liste d'attente.

Contrairement à ses rivaux, Amazon a fait le choix de s'appuyer en grande partie sur des modèles d'intelligence artificielle développés par d'autres entreprises. En effet, Bedrock donne accès aux modèles de langage des start-up AI21 et Anthropic. Ceux de AI21 permettent notamment de générer du texte dans divers langues, pas seulement en anglais. Le LLM d'Anthropic, start-up dans laquelle Google a déjà investi plusieurs centaines de millions d'euros, permettra aux utilisateurs de Bedrock d'accéder à Claude, un chatbot spécialisé dans le traitement de texte.

L'intelligence artificielle d'Amazon fonctionnera également avec les LLM de la start-up Stability AI, qui permettent de transformer du texte en image. Amazon se dote ainsi d'une suite d'outils capables de générer à la fois des contenus écrits et à la fois des images, ce qui fait de Bedrock une IA très complète.

Enfin, Bedrock s'appuie aussi sur sa Titan, un ensemble de LLM développé en interne par la division Amazon Web Services. Titan propose globalement les mêmes fonctionnalités que GPT (le résumé de texte, l'extraction d'informations ou encore les questions-réponses) mais aussi une option supplémentaire : la traduction de texte en représentation HTML.

Concernant la protection des données personnelles, un sujet qui secoue OpenAI et ChatGPT, l'entreprise a affirmé que les informations transmises par les utilisateurs ne quitteront pas leur VPC (Virtual Private Cloud) et qu'elles ne seront pas utilisées pour former le modèle. Preuve qu'Amazon a pris soin de faire attention à tous les aspects lors de la présentation de Bedrock. Après une période de déclin, la firme compte sur l'intelligence artificielle pour rebondir.