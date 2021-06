Meta-API lève 700 000 euros pour faire gagner du temps aux développeurs

La start-up française, qui propose une solution d'intégration des API, entend renforcer ses équipes et s'exporter en Amérique du Nord dès 2022.

Meta-API, jeune pousse incubée à Station F, annonce avoir levé 700 000 euros, dont 600 000 auprès du fonds d'investissement Newfund, pour financer le développement technique de sa solution d'intégration des API et se lancer à l'international. Fondée en 2019 par Mathieu Rasse, Marcel Tessier, Salim Moulmaaz, Kevin Herembourg et Jean-Marc Munerelle, Meta-API propose d'automatiser l'intégration d'API disponibles sur son interface mais aussi d'API à importer. Chose que ne permet pas ses concurrents Autocode et Pipedream, qui fonctionnent avec un catalogue d'API fermé, insistent les cofondateurs.

Meta-API vise un chiffre d'affaires de 100 000 euros mensuels d'ici fin 2022

La start-up cible à la fois l'utilisateur, "l'équipe de développeurs qui va vraiment utiliser la plateforme", et l'entreprise, "le management qui va payer pour la plateforme" en se disant qu'elle permettra à son équipe de gagner du temps : 15 jours de travail par an, voire plus, espère la start-up.

Si la jeune pousse propose d'accompagner ses premiers utilisateurs, "demain, on souhaite qu'ils puissent s'auto-former sur Meta-API et que des personnes autres que les développeurs puissent prendre en main l'interface", confie Salim Moulmaaz, chief strategy officer.

Les utilisateurs, Meta-API en compte aujourd'hui 100 bénéficiant d'une offre freemium et 5 ayant souscrit à un abonnement, tarifé à partir de 165 euros par an (ou 199 euros par mois sans engagement). Pour tester gratuitement la plateforme, vous serez limité à 10 000 requêtes par mois et un temps d'exécution de 10 secondes.

Si le chiffre d'affaires est encore modeste en 2020 - 1 000 euros mensuels -, Meta-API vise "d'ici la fin de l'année une vingtaine de clients et un monthly recurring revenue d'un peu plus de 10 000 euros". Et "d'ici fin 2022, un chiffre d'affaires de 100 000 euros mensuels".

Les fonds levés permettront à la start-up, qui compte actuellement 4 personnes à plein temps, de renforcer son équipe de développeurs ainsi que son équipe commerciale, en atteignant une dizaine de personnes d'ici fin 2021.

A long terme, la jeune pousse mise sur la maintenance prédictive

La jeune pousse se donne la même échéance pour parfaire sa plateforme Saas au contact des feedbacks, avant de se lancer en Amérique du Nord en 2022. "120 API publiques sont actuellement connectées. Le but est d'atteindre les 300 avant la fin de l'année", explique Mathieu Rasse, CEO. Les cofondateurs ont également à cœur de développer la dimension communautaire de la plateforme en permettant aux utilisateurs d'y échanger et d'y partager ce qu'ils créent. La start-up, qui tient à rappeler qu'elle n'a pas accès aux données de ses clients, précise qu'il est possible de "récupérer tout ce qui a été codé sur la plateforme et l'emmener ailleurs".

Autre objectif à long terme de la start-up : la maintenance prédictive. Meta-API prévoit d'être capable de "corriger automatiquement ce qui ne fonctionne plus en isolant le bout de code qui a planté", explique Marcel Tessier, COO. En détectant le problème avant qu'il arrive, "nous serons en mesure de proposer aux clients de basculer sur un autre service, qui propose la même chose, et ainsi d'éviter une rupture d'activité".