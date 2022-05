Summer Edition by lesBigBoss : le Web3 au centre des conversations

C'est sous le soleil grec que la Summer Edition 2022 by lesBigBoss faisait un retour apprécié en format présentiel, pour la première fois depuis la crise du Covid.

L'événement était très attendu. Pour ce 15e opus de la summer Edition lesBigBoss, qui s'est tenu en Grèce, le record d'affluence a été battu avec plus de 700 participants. Pendant un jour et demi, les traditionnels speed dating de sept minutes entre prestataires et décideurs se sont enchaînés, le tout avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Au total, près de 7 000 rendez-vous entre 175 sociétés prestataires et 275 décideurs du digital ont été organisés. L'occasion pour les premiers de trouver des leads qualifiés et pour les seconds de sourcer leurs prochaines solutions innovantes. En parallèle, les participants ont pu participer à des activités et dîners laissant la place aux rencontres informelles qui font la force de l'événement. "Dans une collaboration, l'aspect humain passe avant tout le reste", assure Hervé Bloch, fondateur des BigBoss.

Le Web3 sur toutes les lèvres

C'était l'une des grandes thématiques de cette année : le Web3. Alors que les termes "Blockchain", "Metaverse" et "NFT" sont désormais sur toutes les lèvres, beaucoup d'entreprises, soucieuses de ne pas rater la vague, se demandent quelles initiatives prendre. Une tâche d'autant plus délicate qu'il s'agit d'un domaine qu'elles ne comprennent pas toujours. "Nous avons eu beaucoup de demandes de la part des entreprises cette année pour évoquer le Web3", confirme Hervé Bloch.

Un vœu aussitôt exaucé par le dirigeant et ses équipes qui ont sélectionné pour la première fois une dizaine de prestataires triés sur le volet. Extrêmement sollicités pendant l'évènement, les agendas de ces startups du Web3 ont souvent affiché complet. Il leur a fallu faire preuve de pédagogie pour expliquer le potentiel du Metaverse aux entreprises présentes. Clément Foucher, cofondateur de Metav.rs, a ainsi insisté sur l'importance de faire preuve d'empathie à l'égard des jeunes générations qui utilisent les metaverses et autres jeux vidéo connectés dans le but de vivre des expériences sociales interactives.

"L'identité digitale est le nouveau marqueur social de la génération Z", estime le jeune entrepreneur, dont la société est spécialisée dans la création d'univers 3D pour les entreprises. Il ajoute : "pourquoi porter une paire de basket branchée dans la cour de récréation au collège alors qu'on peut le faire devant 10 000 personnes sur Fortnite ?".

© DavidAROUS - lesBigBoss

Pour autant, les dirigeants croisés sur place ont confié ressentir un véritable besoin d'accompagnement sur ce sujet, notamment afin d'éviter tout bad buzz, à l'instar des critiques essuyées par Carrefour avec son initiative de faire passer des entretiens d'embauche dans le metaverse. Il faut dire que les start-up du Web3 sont très demandées actuellement et rencontrent peu de difficultés à générer des leads entrants. "Pour autant, un événement comme lesBigBoss leur permet d'obtenir des contacts de qualité avec des grands comptes qui disposent de gros budgets et ainsi d'éviter de perdre du temps avec des curieux", justifie Hervé Bloch. Ce gain de temps pour les décideurs et prestataires est précisément la marque de fabrique des évènements lesBigBoss.

Une conférence dédiée au Web3 et au metaverse avait été spécialement organisée pour permettre à tous les dirigeants présents de découvrir, vidéos à l'appui, les univers de Sandbox, Decentraland, Horizon Worlds (Meta) ou encore Roblox. Le mot d'ordre de tous les conférenciers présents est identique : adopter une démarche test & learn avant de se lancer pleinement.

Zakaria Laabid, cofondateur de Virstate, une agence spécialisée dans la construction d'architectures virtuelles, insiste sur l'importance de concevoir des expériences interactives et phygitales (mêlant digital et monde physique, ndlr). "Le NFT est un peu comme un club virtuel et il faut donc penser dès le début à la valeur qu'il va apporter à son propriétaire et comment il va aider à fédérer une communauté", explique-t-il . Frédéric Lefret, fondateur de l'agence Immersive Talents Agency, conseille de son côté de s'acculturer avec les codes de cet univers. "Tout comme l'univers du jeux vidéo, l'univers du Web3 a des codes très particuliers qu'il faut connaître avant de s'y engager."

Pour l'occasion, Hervé Bloch et ses équipes avaient réservé une surprise à tous les participants. Tous ont pu repartir avec un NFT unique et spécialement créé pour l'occasion. Plus de 300 personnes avaient téléchargé leur NFT avant la fin de l'événement, dont l'un d'eux permettra de remporter un voyage. Une manière d'inciter les dirigeants à faire un premier pas vers ce Web3 qui semble encore abstrait pour certains.

Des Awards, du networking et… la fin des déplacements par avion

Certains décideurs et prestataires ont une nouvelle fois été mis à l'honneur lors de la traditionnelle remise de "lesBigBoss Awards", dont le jury était présidé par Soumia Hadjali, chief digital officer EME de Sephora. Parmi les gagnants cette année, on retrouve notamment Influence4You, Partouche, Teaminside, Youlovewords, Adsteroïd, ParisShanghaï et Cognac Martell. L'association "Tout le monde contre le cancer" a également été mise en avant à travers une initiative de cooptation auprès des participants.

Enfin, outre le Web3, la RSE était sans doute l'autre grande thématique de l'évènement. A l'image de la question de la réduction de l'empreinte carbone des collaborateurs, c'est l'un des grands sujets du moment. De son côté, Hervé Bloch a tranché en annonçant que c'était le dernier évènement lesBigBoss impliquant un déplacement par avion. Les prochaines éditions se feront donc uniquement en train et se tiendront probablement dans le Sud de la France ou dans le nord de l'Espagne ou de l'Italie.

Que ceux qui ont manqué cette Summer Edition 2022 se rassurent, ils auront toujours l'opportunité de se rattraper en venant à la prochaine Winter Edition, autre événement phare des BigBoss, qui se déroulera au Club Med du 9 au 11 décembre 2022.