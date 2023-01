Les start-up françaises lèvent 615 millions d'euros en novembre

Comme chaque année, les investissements ralentissent en fin d'année. En novembre, les jeunes pousses de l'Hexagone récoltent 615,1 millions d'euros en 77 opérations.

Les investisseurs continuent de lever le pied. Les jeunes pousses tricolores ont récolté 615,1 millions d'euros en novembre, soit 32% de moins qu'au mois précédent. Les investissements avaient déjà décéléré de 44% entre septembre et octobre 2022. Le nombre d'opérations bouclées, en revanche, reste comparable : 77 en novembre, contre 83 en octobre dernier. En 2021, dans des proportions similaires, les investissements avaient baissé de 37% entre octobre et novembre.

Si l'on s'intéresse aux secteurs les plus attractifs, ce sont les start-up retail qui lèvent le plus de fonds en novembre, avec 103 millions d'euros récoltés en 7 opérations. A la deuxième place, les e-RH bouclent 4 tours de table et lèvent 72,2 millions d'euros, talonnées par les adtech / martech / publishers. Les jeunes pousses que nous classons dans ces secteurs récoltent en effet 68,5 millions d'euros, en 6 opérations.

© JDN

En récoltant 60 millions d'euros chacun, l'e-commerçant Agriconomie et la marketplace des freelances Malt s'offrent la première place ex aequo du podium des plus grosses levées de fonds françaises de novembre. Le premier, site e-commerce spécialisé dans les produits agricoles, séduit Temasek, TreïsGroup, Aliment Capital et Eurazeo et compte notamment améliorer le sourcing de ses produits. Le second, dont l'appli met en relation entreprises et travailleurs indépendants, s'offre le soutien de Bpifrance Large Venture, Eurazeo et Goldman Sachs pour miser sur l'Europe. Le groupe Sarbacane se hisse en troisième place du podium en levant 52,5 millions d'euros. Le spécialiste de la communication digitale veut poursuivre sa croissance externe et profite de cette annonce pour se rebaptiser groupe Positive.