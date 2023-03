Aria lève 50 millions d'euros de dette pour son Buy Now Pay Later B2B

La fintech française, qui propose des solutions de financement de factures intégrées par API, a su convaincre le fonds institutionnel britannique M&G.

Aria lève 50 millions d'euros de capacité de financement auprès du fond institutionnel britannique M&G. Il s'agit de la levée de dette la plus importante de la start-up créée début 2020, à l'origine pour permettre aux freelances de bénéficier d'une rémunération fixe. Cet emprunt va lui permettre de développer sa nouvelle activité : une solution de financement des factures à destination des indépendants, PME et TPE. Ce que l'entreprise appelle de son côté du Buy Now Pay Later B2B

Concrètement, les entreprises clientes, qui ont plus difficilement accès aux crédits bancaires que les grands groupes et autres ETI, peuvent effectuer des paiements de manière instantanée, tout en préservant leur trésorerie. "Notre ambition est de permettre à toutes les entreprises d'avoir accès à des solutions de financement pour favoriser leur croissance", résume Clément Carrier, le CEO d'Aria.

Ces entreprises peuvent accéder à la solution de financement d'Aria très facilement et rapidement, celle-ci étant intégrée via API dans des marketplaces de prestataires et logiciels qu'elles utilisent au quotidien : "Pour elles, c'est très pratique. Et pour nous aussi car avec les marketplaces, on peut accéder à de nombreux clients".

Les 50 millions d'euros prêtés par M&G Investments permettront donc de "financer davantage de factures". La start-up qui se désigne comme "le leader national du marché de l'embedded lending (prêt intégré)" est la première fintech française à collaborer avec le fond institutionnel britannique. "C'est un investisseur européen de premier plan. Ils sont très sélectifs, donc s'ils nous font confiance, cela signifie qu'on est sérieux", se réjouit Clément Carrier. Le fondateur d'Aria se projette déjà sur le long terme avec M&G Investments : "Le but c'est de construire une longue relation pour se développer à leurs côtés".