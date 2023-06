Le dataHub Cleyrop lève 10 millions d'euros

Cleyrop, qui met à disposition un logiciel de gestion des données, compte profiter de ce financement d'euros pour continuer à innover tout en respectant la réglementation européenne.

Collecte, stockage, gouvernance, traitement, exploitation et visualisation des données. Le tout sur une seule plateforme sécurisée. Voilà ce que propose le français Cleyrop, logiciel de gestion de données qui se revendique premier dataHub européen. Ce service a séduit un groupe d'investisseurs qui a pris part à une levée de fonds dont le fonds d'investissement KEEN Venture Partners, le Crédit Agricole, Normandie Participations et la Bpifrance. Au total : 10 millions d'euros ont été levés.

Avec ce nouveau financement, Cleyrop entend poursuivre sa croissance et souhaite devenir le partenaire des grands groupes privés et des institutions publiques pour la gestion bout-en-bout de leurs données. De grandes organisations ont d'ailleurs décidé de faire confiance à Cleyrop pour leur équipement logiciel ou leurs projets de R&D, à l'instar d'Atout France (Ministère du Tourisme) ou de l'ACPR.

L'arrivée de nouveaux clients pourraient permettre à cette jeune entreprise fondée en 2020 de remplir l'une de ses ambitions : être rentable dès 2024. Autre objectif : se focaliser sur des cas d'usage concrets pour améliorer la valeur ajoutée de la plateforme. Cleyrop doit être capable de collaborer avec des entreprises de divers secteurs (aide à la maintenance, RH, supply chain…).

La levée de fonds doit également permettre à l'entreprise de rivaliser avec la concurrence étrangère, et notamment avec les acteurs américains et chinois de la donnée. Une mission difficile étant donné que la réglementation européenne sur la gestion des données est plus développée qu'ailleurs. Mais pas impossible selon Stéphane Messika, l'un des quatre fondateurs de Cleyrop : "La réglementation parait lourde mais ce n'est pas du tout un frein à l'innovation. Nous, ce que l'on veut, c'est innover à l'intérieur de ce cadre européen respectueux de la donnée".

L'entreprise souhaite en effet devenir un champion européen. Mais un champion européen "responsable et éthique". Cleyrop va dans un futur proche se focaliser sur l'obtention de certifications pour rester conforme à la réglementation européenne. Cette conformité est une priorité pour Stéphane Messika, d'autant plus que ChatGPT "a démocratisé le sujet de la fiabilité des données". "Le grand public a compris la puissance de l'exploitation des données. Mais il a aussi compris ses biais et ses limites, d'où l'importance pour nous d'évoluer dans un environnement de confiance".