La Croix-Rouge lance sa première collecte sur blockchain

La Croix-Rouge française s'est associée à The Sandbox pour solliciter les crypto-donateurs qui pourront effectuer des quêtes pour découvrir les actions de l'association, et acheter des NFT pour la soutenir.

160 ans après sa création, la Croix-Rouge explore de nouvelles sources de revenus afin de financer les actions en faveur des défavorisés menées par ses bénévoles, au nombre de 70 000 en France. La Croix-Rouge française fait en effet ses premiers pas dans l'écosystème Web3, en lançant ce 11 décembre sa première collecte de fonds sur blockchain, en partenariat avec The Sandbox.

Les crypto-donateurs pourront dès le 14 décembre acheter un NFT en utilisant la cryptomonnaie native du metaverse, le $SAND. The Sandbox s'est engagé à ajouter une donation d'un montant équivalent dépensé pour l'achat du NFT, doublant ainsi l'impact des contributions. Le pionnier français du métaverse a également offert 125 000 SAND supplémentaires à l'association.

Les NFT proposés représentent des actions menées par la Croix-Rouge. "On voulait montrer que si on achète une trousse de secours en NFT, cela finance réellement une trousse de secours, ou d'autres équipements", justifie Marguerite Gorgedoux, responsable acquisition et initiatives chez Croix-Rouge française, au Journal du Net. "L'idée est de rendre les choses concrètes".

Sensibiliser un nouveau public

Les collectes de la Croix-Rouge reposent actuellement sur de nombreux de canaux, via le print, le digital, la collecte de rue, ou encore le porte à porte. Mais elle souhaite désormais toucher un nouveau type de donateurs potentiels, plus jeune et plus connecté. En avril dernier, l'association avait ainsi lancé une campagne de communication à destination des gamers, en les sensibilisant aux "crimes de guerre virtuels".

La volonté de la Croix-Rouge française de s'adresser au public crypto remonte à 2020. "Lors de la crise du Covid, et plus récemment lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, des particuliers comme des entreprises nous ont sollicité pour faire des dons en crypto", se rappelle Marguerite Gorgedoux. "Mais nous n'étions pas prêts".

Au-dela des dons crypto, l'association souhaite également sensibiliser les crypto-enthousiastes aux actions que mènent ses bénévoles. Sur The Sandbox, les utilisateurs pourront découvrir un univers aux couleurs de l'association, qui restera ouvert durant un mois.

Après avoir créé leur avatar, les joueurs pourront se joindre aux bénévoles engagés dans des actions de secourisme sur trois maps différentes. Il faudra se procurer un NFT Pass pour accéder à la troisième map et finaliser l'expérience.

Le joueur pourra par exemple se retrouver dans une zone inondée pour porter secours aux personnes touchées par la catastrophe. Une action similaire à celle menée récemment par la Croix-Rouge dans les Hauts-de-France, touchés par d'importantes inondations.

"Nous voulions présenter les actions de la Croix-Rouge de façon ludique, car on apprend mieux par le jeu", estime Marguerite Gorgedoux. "A travers les quêtes proposées, l'objectif est de montrer ce que font concrètement les bénévoles". Il sera également possible d'évoluer dans un social hub proposant une boutique de vêtements aux couleurs de la Croix-Rouge, ou de se rendre dans un espace de concert disposant de postes de secours tenus par l'association. "Notre objectif était de se montrer exhaustifs par rapport aux activités de la Croix-Rouge", explique Marguerite Gorgedoux. "Et peut-être donner envie à des gens de s'engager en tant que bénévoles, ou sinon acheter un NFT et faire une belle action."

Quelque soit l'issue de cette première exploration de l'univers de la blockchain, la Croix-Rouge entend se servir de cette expérience pour mieux s'adresser à ce nouveau public. "L'idée n'est pas seulement d'accepter de dons au crypto, mais d'être actifs dans cet écosystème", anticipe Maguerite Gorgedoux. Pour suivre en temps réel la collecte de fonds et pouvoir faire un don en crypto à la Croix-Rouge française, les donateurs sont invités à se rendre sur la page suivante: https://www.play2give.fr.